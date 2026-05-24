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GP du Canada Kimi Antonelli enchaîne une 4e victoire

ATS

24.5.2026 - 23:44

Le jeune pilote italien de F1 Kimi Antonelli a remporté dimanche le Grand Prix du Canada au terme d'un duel jusqu'à la mi-course avec son coéquipier britannique George Russell, qui a dû abandonner sur casse mécanique.

Keystone-SDA

24.05.2026, 23:44

25.05.2026, 00:14

Antonelli, un prodige du sport automobile, signe ainsi sa 4e victoire de suite en cinq Grands Prix, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari), deuxième, et le détenteur de quatre couronnes avec Red Bull, le Néerlandais Max Verstappen, troisième. «Ça a été un peu chaud» mais «c'est une merveilleuse victoire», s'est exclamé l'Italien depuis son cockpit.

«George a été très rapide ce week-end», a ensuite reconnu Antonelli, promettant après quatre victoires de suite (Chine, Japon, Miami et Canada) de «continuer à relever le niveau» en qualifications et en course contre ses concurrents Russell et les pilotes Ferrari, Red Bull et McLaren.

George Russell, qui menait le début de la course après être parti en pole position, avait abandonné au 30e tour sur un problème mécanique du bloc moteur à moitié thermique, à moitié électrique. «Tout s'est simplement éteint sans prévenir. Le moteur s'est arrêté et plus d'électronique», a-t-il commenté.

La Mercedes de Russell a filé tout droit dans l'herbe et s'est arrêtée. Le Britannique a alors jeté sur la piste une pièce de son habitacle et a tapé de ses poings sur sa monoplace, manifestant ouvertement sa colère.

«Je suis fier de mon week-end avec la pole, le sprint et la course en tête quand je me suis arrêté. Il n'y a rien de plus que j'aurais pu faire, mais je suis sacrément agacé par ce qui s'est passé», a ajouté Russell, répétant qu'il avait «aimé» se battre contre Antonelli en course.

Le Britannique de 28 ans avait passé presque la moitié de la course à doubler et à se faire repasser, parfois même en se frôlant avec son jeune rival Antonelli, 19 ans.

Les deux hommes s'étaient déjà battus âprement sur la piste du circuit de Montréal samedi lors de la course sprint, provoquant même la colère du jeune prodige italien qui avait accusé son aîné de l'avoir «poussé hors» de la piste.

GP du Canada. Russell gagne un sprint marqué par des manœuvres musclées

GP du CanadaRussell gagne un sprint marqué par des manœuvres musclées

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