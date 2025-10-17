La Formule 1 sera diffusée dès 2026 aux Etats-Unis sur Apple TV, qui a obtenu les droits exclusifs sur 5 ans pour un montant non dévoilé. Cela marque une nouvelle étape dans la stratégie de conquête du public dans ce pays où règnent les courses de Nascar et d'Indycar.

Formula 1 has a new home in the US. Watch every Grand Prix of the 2026 season live on Apple TV. Don’t miss it. pic.twitter.com/tgXI8NkGWe — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2025

Keystone-SDA ATS

«Ce partenariat s'appuie sur l'approfondissement de la relation d'Apple avec la Formule 1, à la suite du succès mondial du film +F1+», affirme les deux partenaires dans un communiqué publié vendredi. Sorti en 2025, le film F1, qui met en scène Brad Pitt au milieu des véritables pilotes du championnat, a été produit par Apple et a dépassé les 629 millions de dollars de recettes.

Selon des médias, Apple aurait proposé entre 140 et 150 millions de dollars par an pour obtenir les droits, soit bien au-delà des 85 millions versés chaque année par ESPN pour la Formule 1. La valeur totale de l'accord sur cinq ans serait d'environ 750 millions de dollars.

Potentiel de croissance

«C'est un partenariat (...) qui nous permettra de continuer à exploiter pleinement notre potentiel de croissance aux États-Unis», s'est félicité Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1, cité dans le communiqué. Le groupe américain Liberty Media, depuis qu'il a racheté le championnat de F1 en 2017, mène une campagne très active pour élargir l'audience de ce sport, auparavant limité à un public de niche aux Etats-Unis où les amateurs de course automobile plébiscitent celles de stock-cars du Nascar ou les monoplaces de l'IndyCar.

La notoriété de la F1 aux Etats-Unis a commencé à décoller grâce au succès de «Drive to Survive», la série documentaire de Netflix sur les coulisses de la bataille entre les dix écuries et les vingt pilotes. Liberty Media revendique avoir atteint un public de 52 millions de personnes en 2024, dont près de la moitié des récents fans sont des jeunes de 18-24 ans et en majorité des femmes, selon une enquête menée avec Motorsport Network.

Trois des 24 courses de la saison se déroulent désormais sur le sol états-unien, à Miami (Floride), Austin (Texas) et, depuis 2023, dans les rues de Las Vegas (Nevada).