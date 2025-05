Après la victoire surprise sous la pluie du Français Johann Zarco (Honda-LCR) au Mans, le championnat du monde MotoGP devrait revenir à l'ordre établi ce week-end sur le circuit anglais de Silverstone. Une nouvelle domination des Ducati est attendue.

Johann Zarco (au centre) a surpris tout le monde au Mans il y a deux semaines. IMAGO/CordonPress

Keystone-SDA ATS

Marc Marquez, actuel leader du championnat du monde et vainqueur de trois des six Grand Prix disputés depuis le début de la saison, avait dû s'incliner au Mans devant un Zarco impérial sous la pluie. Le sextuple champion du monde espagnol avait cependant limité les dégâts en terminant deuxième.

Il dispose désormais d'une avance de 22 points sur son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini) et de 51 points sur son coéquipier au sein de l'écurie d'usine de la marque italienne Francesco Bagnaia, qui a chuté au Mans le samedi et le dimanche. Outre ses trois victoires le dimanche, Marc Marquez a aussi remporté les six courses sprint du samedi courues depuis le début de la saison ! «En France, j'ai pris des points très importants pour le championnat et j'ai continué à améliorer la moto», souligne-t-il.

Bagnaia va tenter à Silverstone de ne pas se faire irrémédiablement distancer par son équipier. «Le but est d'avoir davantage de confiance dans mon pneu avant pour pouvoir piloter comme je veux. J'ai toujours été très fort à Silverstone ces dernières années. J'aime la piste et son atmosphère et j'ai hâte d'être de retour dans les stands», affirme l'Italien, double champion du monde, vainqueur en 2022 sur le circuit anglais.