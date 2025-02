Les pilotes de rallye se sont dressés lundi contre les «amendes exorbitantes» imposées par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) auxquelles ils s'exposent en cas de grossièretés, rejoignant leurs homologues de la Formule 1 soumis aux mêmes sanctions.

Le Français Adrien Fourmaux a écopé d'une lourde amende pour avoir utilisé un langage grossier lors du rallye de Suède. IMAGO/Bildbyran

AFP Nicolas Larchevêque

L'association des pilotes et des copilotes - la WoRDA (World Rally Drivers Alliance) - dit «s'interroger sur la pertinence et la validité d'une quelconque sanction», dans une lettre signée par une trentaine d'acteurs du rallye, dont l'octuple champion du monde français Sébastien Ogier et le tenant du titre Thierry Neuville.

«De plus, les amendes exorbitantes sont largement disproportionnées par rapport au revenu et au budget moyens des rallyes», dénonce-t-elle aussi, s'estimant «préoccupée par l'impression publique que ces sommes excessives créent dans l'esprit des fans, qui suggèrent qu'il s'agit d'une industrie où l'argent n'a pas d'importance».

Et de poursuivre : «Cela soulève également une question fondamentale: où va l'argent de ces amendes ? Le manque de transparence ne fait qu'amplifier les inquiétudes et saper la confiance dans le système.»

L’exemple d’Adrien Fourmaux

Ces déclarations interviennent une semaine après que le Français Adrien Fourmaux, signataire de la lettre, a écopé d'une amende de 10’000 euros pour avoir utilisé un langage grossier lors du rallye de Suède, comptant pour le championnat du monde WRC.

Le pilote Hyundai a été sanctionné pour avoir déclaré en direct à la télévision, en anglais, «on a merdé», faisant référence à sa sortie de route survenue plus tôt dans le week-end. Une amende supplémentaire de 20’000 euros mais assorti d'un sursis - qui court sur 12 mois - lui a également été infligée.

«Une expression familière ne peut être considérée et jugée comme équivalent à une véritable insulte ou à un acte d'agression», défendent les pilotes, exposés à des pics «d'adrénaline» ne leur permettant pas «un contrôle parfait et systématique des émotions».

L'an dernier, la FIA avait suscité le mécontentement de plusieurs pilotes de F1, mais aussi de rallye, pour sa décision de pénaliser les pilotes utilisant des mots grossiers lors de retransmissions télévisées. En janvier, l'instance dirigeante du sport auto a décidé d'alourdir les amendes.

La WoRDA, qui «reconnaît ses responsabilités et son engagement à collaborer de manière constructive avec toutes les parties prenantes», dénonce «une augmentation alarmante de la sévérité des sanctions imposées pour des écarts de langage mineurs, isolés et non intentionnels».

Les pilotes appellent «à une communication directe et à un engagement entre le président de la FIA et les membres de la WoRDA afin de trouver une solution urgente et mutuellement acceptable».