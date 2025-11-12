  1. Clients Privés
Formule 1 Audi dévoile les couleurs de sa première monoplace

ATS

12.11.2025 - 22:40

Audi a présenté mercredi les contours de sa voiture de Formule 1, qui sera de couleur argent, rouge et noir. L'organisation allemande reprendra l'écurie suisse Sauber à partir de la saison prochaine.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:40

«Au cours des deux prochaines années, nous serons des challengers. A partir de 2028, nous voulons être compétitifs, et à partir de 2030, nous voulons courir pour le titre», a déclaré le patron d'Audi Gernot Döllner lors d'un évènement organisé à l'aéroport de Munich.

Le constructeur automobile allemand y a donné un avant-goût du futur design de la nouvelle voiture de Formule 1, l'Audi R26 Concept, 115 jours avant le premier Grand Prix de la saison 2026 à Melbourne.

«Pour Audi, il ne s'agit pas seulement de participer, mais aussi de gagner», a de son côté affirmé l'ancien chef d'équipe de Ferrari Mattia Binotto, devenu entre-temps chef de projet chez Audi.

