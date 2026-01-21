  1. Clients Privés
Formule 1 L’écurie Audi présente la première monoplace de son histoire

ATS

21.1.2026 - 07:25

Audi a présenté mardi soir la première monoplace de son histoire et affiche pour ambition de «remporter des titres d'ici 2030». Le constructeur allemand fera ses débuts en Formule 1 cette saison après avoir racheté l'écurie suisse Sauber

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.01.2026, 07:25

21.01.2026, 08:01

La livrée de la voiture dénommée Audi R26, qui fait la part belle au gris et affiche en rouge les quatre anneaux du logo de la marque allemande sur son aileron arrière, a été pensée pour être «la plus élégante et la plus remarquable du plateau». «Le règlement 2026 a créé le moment idéal pour entrer en Formule 1», a estimé l'Italien Mattia Binotto, patron du projet.

Les monoplaces cette saison vont en effet beaucoup évoluer car elles devront répondre à une nouvelle réglementation technique qui les rendra plus petites et plus légères. Le moteur, déjà hybride depuis 2014, va aussi changer avec une augmentation de l'apport de l'énergie électrique et l'utilisation de carburants dits «100% durables».

Formule 1. L’écurie Audi, qui remplace Sauber, se dévoile un peu plus

Formule 1L’écurie Audi, qui remplace Sauber, se dévoile un peu plus

«Notre chemin vers les sommets repose sur un plan clair, mais il sera défini par notre état d'esprit: la résilience, la précision et une curiosité sans relâche. Nous construirons une équipe qui incarne ces valeurs. Nous sommes ici pour défier, évoluer et, au final, gagner», a ajouté Jonathan Wheatley, directeur de l'équipe.

Comme les dix autres équipes de F1, cette nouvelle voiture, qui sera pilotée cette saison par l'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto, fera ses débuts en piste la semaine prochaine lors d'essais à huis clos sur le circuit de Barcelona-Catalunya.

Formule 1. L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin

Formule 1L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin

