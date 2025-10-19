  1. Clients Privés
Formule 1 Austin conserve son Grand Prix jusqu’en 2034

ATS

19.10.2025 - 20:55

Le Grand Prix des Etats-Unis sera disputé sur le Circuit des Amériques (COTA) à Austin (Texas) au moins jusqu'en 2034, a annoncé la Formule 1. Le tracé texan, très apprécié des pilotes, figure au calendrier depuis 2012.

La Formule 1 prolonge son contrat avec Austin jusqu’en 2034 (image d’illustration).
La Formule 1 prolonge son contrat avec Austin jusqu’en 2034 (image d’illustration).
AP

Keystone-SDA

19.10.2025, 20:55

Son contrat, qui courait jusqu'en 2026, a été prolongé de huit ans, a indiqué la F1. Cette prolongation longue durée du contrat avec le COTA confirme la popularité grandissante de la discipline reine du sport automobile aux Etats-Unis, pays qui accueille trois des 24 manches de la saison, à Austin, Miami et Las Vegas.

