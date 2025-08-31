  1. Clients Privés
Formule 1 Avant de s’élancer dans le «temple de la vitesse», une tuile pour Hamilton

ATS

31.8.2025 - 22:41

Lewis Hamilton sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie la semaine prochaine. Le Britannique est coupable d'avoir enfreint le règlement sur la vitesse dimanche lors du Grand Prix des Pays-Bas, ont annoncé les commissaires de course.

Lewis Hamilton sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie la semaine prochaine.
Lewis Hamilton sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie la semaine prochaine.
ats

Keystone-SDA

31.08.2025, 22:41

Le pilote Ferrari est passé à une vitesse trop élevée sur un secteur du circuit avant l'entrée aux stands, puis n'a pas assez ralenti en entrant dans les stands, ont indiqué les commissaires dans un communiqué.

«Les données ont montré que le pilote est entré (sur le secteur avant les stands) à environ 20 km/h de moins que pendant les essais», ont-ils expliqué, estimant que cette réduction de vitesse n'était «pas significative» et que le pilote n'avait pas «fortement freiné» en entrant dans les stands comme l'oblige le règlement de la F1.

La sanction pour ce genre d'infraction est de dix places de pénalité sur la grille du GP suivant, mais elle a été réduite de moitié car le septuple champion du monde «a tenté de réduire sa vitesse et de freiner un peu plus tôt» sur le circuit, ont affirmé les commissaires.

Aussi deux points

Hamilton, qui a la possibilité de faire appel de sa sanction, a également été pénalisé de deux points au classement du championnat du monde. A Monza, en Italie, chez Ferrari le week-end prochain, «Sir Lewis» est attendu en grande pompe pour sa première en rouge dans le «temple de la vitesse».

Formule 1. Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

Formule 1Piastri s'impose devant Verstappen à Zandvoort

