Grave accident en Moto3 Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Nicolas Larchevêque

12.11.2025

Victime d’un grave accident fin octobre au GP de Malaisie en Moto3, Noah Dettwiler est de retour en Suisse depuis quelques jours. Son père, Andy, en a profité pour donner de ses nouvelles en publiant une photo avec son fils mardi sur les réseaux sociaux.

Rédaction blue Sport

12.11.2025, 09:28

12.11.2025, 09:31

C’est un cliché qui doit faire plaisir à tous les amoureux de la moto. Noah Dettwiler est réapparu pour la première fois depuis son terrible accident, survenu le 26 octobre dernier en Malaisie et qui a failli lui coûter la vie.

Grave accident en Moto3. Après avoir frôlé le pire : Dettwiler bientôt rapatrié

Grave accident en Moto3Après avoir frôlé le pire : Dettwiler bientôt rapatrié

Sur une photo prise et publiée mardi sur Facebook par son papa, le jeune pilote suisse de 20 ans s’affiche aux côtés de ce dernier avec un large sourire, assis sur une chaise roulante, portant une minerve et un plâtre à la jambe. «En route !», a simplement écrit son père, Andy, en légende de la publication.

«A la limite du miracle»

Rapatrié récemment en Suisse, Noah Dettwiler va désormais faire face à une longue convalescence. Mais l’espoir d’un rétablissement complet est de mise. «C’est à la limite du miracle», avait confié son manager David Kriech à l’émission «Sportpanorama» sur la SRF.

Pour mémoire, le coureur helvétique a été percuté de plein fouet par le champion du monde de Moto3 espagnol José Antonio Rueda lors du tour de chauffe à Sepang. Victime de plusieurs arrêts cardiaques, il avait été sauvé de justesse par les médecins.

Dans ce choc, Noah Dettwiler a subi de multiples blessures, notamment à la rate, aux poumons et à la jambe, où il a encore été opéré lundi. «Pour sa stabilité, il devra porter une minerve pendant deux à trois mois», a également précisé son manager. Mais malgré les circonstances et le long chemin qui l’attend, le Soleurois n’a visiblement pas perdu son sourire.

Grave accident en Moto3. Bonne nouvelle : Noah Dettwiler n’est plus en danger de mort

Grave accident en Moto3Bonne nouvelle : Noah Dettwiler n’est plus en danger de mort

