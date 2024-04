Le championnat de MotoGP reprend ses droits ce week-end à Austin, au Texas. Trois semaines après leur accrochage et leur chute au Portugal, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et l'Espagnol Marc Marquez (Ducati-Gresini) seront très attendus lors du Grand Prix des Amériques.

Francesco Bagnaia revient aux Etats-Unis «très motivé» et «prêt à se racheter». IMAGO

ATS

Bagnaia, double champion du monde en titre, a perdu la tête au classement après un week-end décevant en Algarve (quatrième du sprint et abandon lors du Grand Prix). Il se doit de réagir sur un tracé exigeant où il avait dominé l'an dernier les qualifications, le sprint et où il était en tête du GP avant de chuter tout seul.

«Je reviens aux Etats-Unis très motivé et prêt à me racheter: l'année dernière j'ai été compétitif tout le week-end et si je n'étais pas tombé, j'aurais gagné le Grand Prix. Ce sera difficile ce week-end, car je m'attends à ce que beaucoup de pilotes soient rapides, mais nous partons avec de bonnes bases», a expliqué le Turinois.

Plaisir retrouvé

Au guidon de la meilleure moto du plateau, Bagnaia partira favori mais aura de nombreux adversaires sérieux, à commencer par Marc Marquez, le sextuple champion du monde de MotoGP. Le Catalan, arrivé cette saison chez Gresini, une des équipes satellites de Ducati, après 11 saisons dans la catégorie reine avec Honda, a retrouvé du plaisir depuis qu'il chevauche une Desmosedici.

Sept fois vainqueur sur le Circuit des Amériques, la dernière en 2021, Marquez visera son premier succès avec Ducati pour atteindre le chiffre symbolique de 60 succès en MotoGP. Son compatriote Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat après son succès au Portugal, tentera de poursuivre sur sa lancée pour conforter sa première place et ce dès samedi lors du sprint, dont il est l'incontestable spécialiste avec 10 succès en 22 courses depuis leur apparition l'année dernière.

L'attraction Acosta

Le vice-champion du monde espagnol, toujours pas fixé sur son avenir alors que son contrat chez Ducati expire à l'issue de cette saison, a tout intérêt à se montrer aux avant-postes afin d'être en position de force au moment de négocier avec les nombreuses équipes qui veulent l'attirer.

Le prodige espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3) sera l'une des attractions à Austin après son premier podium en MotoGP décroché au Portugal. Il effectuait seulement sa deuxième apparition dans la catégorie reine. Auteur de dépassements audacieux sur plusieurs cadors, le champion du monde de Moto2 avait bluffé le paddock à Portimao après un premier week-end prometteur au Qatar.

ATS