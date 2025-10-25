  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Francesco Bagnaia remporte le sprint à Sepang

ATS

25.10.2025 - 09:56

Francesco Bagnaia a remporté la course sprint du Grand Prix de Malaisie en MotoGP. L'Italien a devancé les Espagnols de chez Ducati-Gresini Alex Marquez (2e) et Fermin Aldeguer (3e) samedi sur le circuit de Sepang.

Keystone-SDA

25.10.2025, 09:56

25.10.2025, 10:04

Parti en pole position pour la troisième fois de la saison, le pilote Ducati s'est imposé avec une marge de 2''259 sur Alex Marquez. A noter que Fermin Aldeguer fait l'objet d'une enquête pour une pression des pneus possiblement non-conforme.

Grâce à sa deuxième place, Alex Marquez est assuré de remporter le «titre» honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc, déjà assuré du titre dans la catégorie reine. Bagnaia a quant à lui récupéré la 3e place au général, un point devant Marco Bezzecchi (7e samedi).

Blessés, Marc Marquez (Ducati) et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Malaisie, 20e des 22 manches de la saison.

Les plus lus

L’administration Trump impose deux entrées à une bibliothèque à cheval sur la frontière
Suivez le géant dames en direct
La meurtrière de Lola condamnée à la perpétuité incompressible
Louis Sarkozy est papa: le choix du prénom est peu anodin!
Deuxième finale de l'année pour Belinda Bencic
«Elle était une figure maternelle pour le pays» : la Reine Mère de Thaïlande s’est éteinte