L'ex-patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone a plaidé coupable de fraude fiscale.

Bernie Ecclestone plaide coupable de fraude fiscale. Keystone

Ceci alors qu'il est poursuivi pour avoir omis de déclarer plus de 442 millions de francs d'actifs détenus à Singapour entre 2013 et 2016. Agé de 92 ans, Bernie Ecclestone avait initialement plaidé non coupable en août 2022.

Mais il a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'une audience jeudi à Londres. Il sera ainsi condamné à une date ultérieure, au lieu du procès qui devait s'ouvrir le 16 novembre.

AFP