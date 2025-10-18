  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marco Bezzecchi dicte sa loi lors du sprint en Australie

ATS

18.10.2025 - 07:07

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté la course sprint du GP d'Australie, 19e des 22 manches de la saison en MotoGP, samedi sur le circuit côtier de Phillip Island. Le pilote Aprilia a devancé les Espagnols Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse) et Pedro Acosta (KTM).

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.10.2025, 07:07

18.10.2025, 07:28

Parti en pole position pour la cinquième fois cette saison, le Français Fabio Quartararo a franchi la ligne d'arrivée septième au guidon de sa Yamaha. Les Ducati, dominatrices cette saison, se sont montrées en retrait puisque la première d'entre elles, celle de l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), a terminé 5e devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), 6e.

Blessés, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) – déjà assuré du titre dans la catégorie-reine – et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement en Australie.

MotoGP. Marc Marquez, absent aussi au Portugal, pourrait revenir à Valence

MotoGPMarc Marquez, absent aussi au Portugal, pourrait revenir à Valence

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Ski alpin : des changements à Sölden qui font grincer des dents
ICE : le service de l’immigration de Trump accumule les dérives
Valais : un bloc rocheux de 50m³ menace Collombey, 250 évacuations prévues
Sébastien Ogier victime d’une impressionnante sortie de route