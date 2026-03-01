Marco Bezzecchi (Aprilia) a remporté le premier Grand Prix de la saison de MotoGP dimanche en Thaïlande. L'Italien s'offre ainsi un troisième succès consécutif après avoir gagné les deux dernières courses du championnat 2025. Le tenant du titre Marc Marquez (Ducati) a été victime d'une crevaison.

Parti en pole position, Marco Bezzecchi a survolé les débats sur la piste de Buriram. L'Italien a fêté sa septième victoire dans la catégorie-reine en devançant de plus de cinq secondes son dauphin, l'Espagnol Pedro Acosta (KTM), vainqueur du sprint samedi et leader du championnat au terme de ce premier week-end de course.

Bezzecchi, qui avait chuté samedi lors du sprint, est ainsi le premier pilote Aprilia à remporter trois GP consécutifs. La journée fut d'ailleurs belle pour le constructeur italien: la 3e place de cette course est revenue à un autre de ses pilotes, l'Espagnol Raul Fernandez (à 9''259).

Le week-end fut plus compliqué pour les Ducati, et surtout pour Marc Marquez. L'Espagnol, 2e d'un sprint dans lequel il a été pénalisé d'une place, a été victime d'une crevaison dans le 21e des 26 tours en roulant sur un vibreur. Il pointait alors au 4e rang, et semblait en mesure de lutter pour le podium après un départ timide.