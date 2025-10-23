  1. Clients Privés
MotoGP Blessé à l'épaule, Marc Marquez forfait pour le reste de la saison

ATS

23.10.2025 - 13:45

L'Espagnol Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati. Déjà sacré champion du monde, l'Espagnol s'était blessé à l'épaule droite après une chute.

Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP.
Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

23.10.2025, 13:45

«Marc devra passer quatre semaines avec le bras complètement immobilisé avant de commencer sa rééducation, il est donc impossible d'envisager son retour à la compétition cette année», a expliqué l'écurie italienne sur ses réseaux sociaux.

Auréolé fin septembre d'un 7e titre mondial dans la catégorie reine, Marquez, 32 ans, s'est blessé à l'épaule en chutant dès le premier tour du GP d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), l'Espagnol s'est relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

GP d’Indonésie. Marc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !

GP d’IndonésieMarc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !

Ce forfait «ne doit pas occulter ni nous faire oublier le grand objectif que nous avons atteint cette année: redevenir champions du monde, et bientôt, nous le célébrerons tous ensemble», a réagi Marquez, cité dans le communiqué de son équipe.

L'Espagnol, qui a survolé la saison 2025 avec 11 victoires en Grand Prix, avait déjà été annoncé indisponible pour les prochains rendez-vous, dont le GP de Malaisie ce weekend et celui du Portugal, théâtre de l'avant-dernier GP de l'année (7-9 novembre). Il a également manqué le GP d'Australie dimanche dernier.

Ducati avait laissé entendre qu'il pourrait revenir à Valence pour la dernière course de la saison disputée le weekend du 16 novembre. En Malaisie, il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro.

