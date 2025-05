Vainqueur 13 jours plus tôt à Monaco, Sébastien Buemi (Envision) a échoué au pied du podium samedi à Tokyo, théâtre de la 8e course du championnat de Formule E.

Sebastien Buemi (Envision Racing) en action KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Vaudois, 4e, a devancé de peu son compatriote Edoardo Mortara (Mahindra/6e). Les deux hommes auront l'occasion de prendre leur revanche dimanche sur le même circuit.

La victoire est revenue à Stoffel Vandoorne (Maserati), qui n'avait plus gagné depuis un peu plus de trois ans (Monaco 2022). Le Belge s'est imposé avec près de 10 secondes d'avance sur l'Anglais Oliver Rowland (Nissan), qui s'envole au championnat (60 points d'avance sur son dauphin). Meilleur Suisse au général, Mortara pointe au 6e rang - mais à plus de 80 longueurs de Rowland ! Buemi est 7e.