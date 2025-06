Le double champion du monde de rallye espagnol, Carlos Sainz, a annoncé mercredi renoncer à se présenter à l'élection pour la présidence de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Il laisse le champ libre à une réélection de Mohamed Ben Sulayem.

Carlos Sainz Sr renonce à se présenter pour diriger la FIA. IMAGO/BSR Agency

Keystone-SDA ATS

Le père du pilote de Formule 1, Carlos Sainz Jr, s'était dit enclin à postuler pour prendre les rênes de l'instance automobile le mois dernier. «J'ai finalement décidé de ne pas me présenter à l'élection de cette année pour la présidence de la FIA. J'ai travaillé dur ces derniers mois pour comprendre en profondeur la situation de la FIA et les exigences et complexités qui accompagnent un projet aussi important», a expliqué l'Espagnol de 63 ans.

«Après une mûre réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion que les circonstances actuelles ne sont pas idéales pour poser les bases de ma candidature», a poursuivi le quadruple vainqueur du Dakar, précisant par ailleurs que la préparation de la prochaine édition du célèbre rallye avait aussi joué un rôle dans sa décision.

Son retrait du scrutin, prévu le 12 décembre prochain, ouvre désormais la voie à une réélection de l'actuel patron de la FIA depuis 2021, l'Emirati Mohamed Ben Sulayem, alors qu'aucun autre candidat ne s'est pour l'instant officiellement dévoilé.