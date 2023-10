«C’est assez ridicule» - La colère gronde dans le paddock

La Fédération internationale (FIA) a augmenté à un million d'euros l'amende maximale pour les infractions graves commises lors des courses de Formule 1. Une hausse qui suscite le mécontentement dans le paddock.

George Russell n’a pas caché son mécontentement face à la hausse du montant des amendes. IMAGO

«Je trouve assez ridicule qu'un pilote puisse être condamné à une amende d'un million d'euros», a déclaré le pilote Mercedes George Russell, qui est l'un des patrons du syndicat des pilotes. Les amendes sont devenues «incontrôlables», a ajouté le Britannique de 25 ans avant le Grand Prix à Austin.

Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA avait décidé jeudi d'augmenter l'amende maximale possible de 250'000 euros à un million d'euros. La fédération a expliqué cette forte hausse par le fait que le montant était resté inchangé pendant douze ans et ne correspondait plus au contexte actuel du sport automobile.

Toutes les infractions commises dans le cadre d'un week-end de Formule 1 et sanctionnées par les commissaires de course sont concernées.

ATS