Max Verstappen «C'est déjà remarquable de parler encore de titre»

Clara Francey

6.11.2025

Max Verstappen (Red Bull), qui compte 36 points de retard sur Lando Norris (McLaren), leader du championnat du monde de F1, a estimé jeudi qu'il aurait «probablement besoin d'un peu de chance» pour décrocher une cinquième couronne consécutive.

Agence France-Presse

06.11.2025, 21:42

«On a connu quelques bons week-ends et l'écart s'est réduit, mais à quatre courses de la fin de la saison, il reste assez important», a-t-il déclaré lors d'un point-presse avant le Grand Prix du Brésil.

Relégué à 104 points d'Oscar Piastri (McLaren) fin août, le Néerlandais a ensuite enchaîné trois victoires, une deuxième et une troisième places et il est revenu contre toute attente dans la course au titre avec 35 longueurs de retard sur l'Australien et 36 sur l'Anglais, qui a repris les commandes du classement après son succès à Mexico il y a deux semaines.

Formule 1. Trois pilotes, deux écuries, un objectif : le titre mondial

Formule 1Trois pilotes, deux écuries, un objectif : le titre mondial

«Je dois inscrire beaucoup plus de points lors de chaque week-end et ce ne sera pas facile. Il va falloir tout optimiser et réussir chaque course», a expliqué Verstappen.

Quatre Grands Prix et deux courses sprint, dont une dès samedi, sont encore au programme cette saison, ce qui représente un maximum de 116 points à glaner. Le quadruple champion du monde en titre n'a donc désormais plus le droit à l'erreur, et va même devoir compter sur un coup de pouce du destin.

«On aura probablement besoin d'un peu de chance sur une des courses pour réduire significativement l'écart. Mais on va tout donner. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas, mais on n'a rien à perdre. dans le pire des cas je serai troisième, et dans le meilleur, je gagnerai le championnat», a estimé ‹Mad Max›.

Contrairement à l'an dernier, quand il s'était imposé sous le déluge après être parti 17e, mettant fin aux rêves de sacre de Norris, Verstappen abordera l'épreuve brésilienne sans pression sur le mythique circuit d'Interlagos.

Le gros tacle de Verstappen. «Ils sont où les journalistes anglais ? Déjà à l'aéroport ?»

Le gros tacle de Verstappen«Ils sont où les journalistes anglais ? Déjà à l'aéroport ?»

«Il n'y a aucune pression pour moi. Même si je ne gagne pas, je saurai que j'ai fait une belle saison. Cela va être très dur, il faut être réaliste... Mais c'est déjà remarquable de parler encore de titre quand on a eu plus de 100 points de retard. L'équipe n'a jamais abandonné et c'est vraiment impressionnant», a-t-il conclu.

