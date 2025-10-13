«C'est rarissime...» - Un célèbre pilote français met aux enchères une de ses Ferrari

Avis aux collectionneurs fortunés: l'ancien pilote Jean Alesi s'apprête à mettre aux enchères une de ses Formule 1 Ferrari de 1992, une pièce unique estimée à plusieurs millions d'euros, a annoncé lundi à l'AFP la maison Artcurial.

L’ancien pilote Jean Alesi s'apprête à mettre aux enchères une de ses Formule 1 Ferrari de 1992. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Gregoire Galley

La monoplace rouge, en parfait état de marche avec son moteur V12 de 750 chevaux, avait été offerte au pilote avignonnais par la Scuderia à l'issue de la saison 1992, où il avait pris la septième place d'un Championnat du monde remporté par le Britannique Nigel Mansell (Williams-Renault). Elle trônait depuis dans la salle de sport de la villa de l'ancien pilote.

«Lors du dernier Grand Prix de Monza, j'ai eu le bonheur de reprendre le volant de ma Formule 1 Ferrari de 1995, aussi équipée d'un V12 à la musicalité si caractéristique, explique Jean Alesi. En rentrant à la maison, voir ma F92A de 1992 posée dans ma salle de sport m'a convaincu que sa place était sur un circuit. J'ai donc décidé de la mettre en vente pour qu'un passionné lui redonne vie et fasse de nouveau rugir ce V12 de légende! Elle sera remplacée chez moi par la première Tyrrell Formule 1 de ma carrière que j'ai encore la chance de posséder.»

Jean Alesi, 61 ans, a disputé 184 Grands Prix, remportant celui du Canada en 1995 sous les couleurs de la Scuderia, pour qui il a piloté durant cinq saisons (1991-1995). L'ancien pilote est aujourd'hui président du Circuit Paul-Ricard.

«La voiture est estimée entre trois et quatre millions d'euros et le marché décidera de son prix, souligne Matthieu Lamoure, président d'Artcurial Motorcars. Ce qui rend cette voiture vraiment unique, c'est sa provenance: elle vient directement du pilote usine, certainement le plus populaire de sa génération, au coup de volant spectaculaire, à qui la Scuderia l'avait offerte à la fin de la saison 1992. C'est rarissime qu'un pilote aussi emblématique mette lui-même en vente sa propre F1. En général, ces voitures appartiennent encore aux écuries ou à des collectionneurs privés.»

La vente aux enchères, au cours de laquelle 65 voitures de prestige seront mises à l'encan, se déroulera le 27 janvier prochain à l'Hôtel Peninsula, à Paris.

Les ventes de Formule 1 sur le marché sont rares: il s'en vend en général une à deux par an, même si cette année fait exception: Bernie Ecclestone, l'ancien «grand argentier de la F1» a vendu il y a quelques mois sa prestigieuse collection privée de 69 anciennes F1. Elles ont toutes été rachetées par le milliardaire autrichien Mark Mateschitz, héritier de la marque Red Bull. Et par ailleurs plusieurs monoplaces seront également mises aux enchères par Artcurial Motorcars en décembre.