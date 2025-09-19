  1. Clients Privés
Formule 1 Max Verstappen réaffirme sa fidélité à Red Bull

ATS

19.9.2025 - 13:49

Cette saison, beaucoup de spéculations ont circulé: Max Verstappen quittera-t-il ou non Red Bull? L’équipe a connu plusieurs changements, mais le quadruple champion du monde souhaite toujours terminer sa carrière en Formule 1 dans l'écurie de ses plus grands succès.

Max Verstappen pilote pour Red Bull depuis mai 2016.
Max Verstappen pilote pour Red Bull depuis mai 2016.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 13:49

«Je dois dire que la famille Red Bull est top. Nous sommes ensemble depuis longtemps et j’aime toujours ça», a déclaré Verstappen vendredi, lors de la première journée d’essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou (GP dimanche à 13h00). «J’ai toujours dit que je voulais courir ici jusqu’à la fin. C'est toujours mon rêve.»

Contrat jusqu’en 2028

Le Néerlandais de 27 ans est issu du programme junior de l’entreprise autrichienne et a effectué sa première saison en Formule 1 il y a dix ans dans l’équipe satellite (alors Toro Rosso). L’année suivante, il a été promu chez Red Bull Racing après seulement quatre courses, et a remporté sa première victoire dès sa première course. Plus récemment, à Monza, il a signé le 66e succès de sa carrière.

GP d'Italie. Monza sourit à Verstappen, Norris et Piastri derrière lui

GP d'ItalieMonza sourit à Verstappen, Norris et Piastri derrière lui

Le contrat de Verstappen court jusqu’à fin 2028. Il fêtera cette année-là son 31e anniversaire. On ne sait pas combien de temps il souhaite encore courir en Formule 1. À l’heure actuelle, les pilotes les plus âgés sont Fernando Alonso (Aston Martin), double champion du monde espagnol de 44 ans, et le Britannique Lewis Hamilton (7 titres/Ferrari) âgé de 40 ans.

«2026 ne sera pas facile»

Fin juillet, Verstappen a lui-même mis fin aux spéculations sur son avenir chez Red Bull. Les périodes difficiles sur le plan sportif et les phases compliquées au sein de la direction de l’écurie avaient alimenté ces rumeurs. Aujourd’hui, Verstappen regarde vers l’avant. La saison prochaine sera marquée par une grande réforme technique, notamment avec des moteurs complètement nouveaux.

«L’année prochaine ne sera pas facile avec notre propre moteur», a déclaré le troisième du présent championnat. Mais cela avait déjà été le cas il y a 20 ans, lorsque Red Bull était arrivé en Formule 1. «Et ils ne s’en étaient pas trop mal sortis!» a rappelé «Mad Max».

