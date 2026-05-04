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Pierre Gasly «C'est vraiment effrayant d'être envoyé en tonneau en F1»

Clara Francey

4.5.2026

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a été contraint à l'abandon au 6e tour du Grand Prix de Miami de Formule 1 dimanche après un accident spectaculaire et «effrayant» dont il est sorti indemne.

Agence France-Presse

04.05.2026, 09:55

Le Normand, qui était en train de doubler Liam Lawson (Racing Bulls) par l'extérieur, a été percuté par la voiture du Néo-Zélandais, qui a bloqué ses roues au freinage. L'Alpine a alors décollé et a effectué un tonneau avant de retomber à cheval sur un mur de protection.

GP de Miami. Kimi Antonelli enchaîne avec un troisième succès consécutif

GP de MiamiKimi Antonelli enchaîne avec un troisième succès consécutif

«C'est vraiment effrayant d'être envoyé en tonneau en Formule 1, donc je suis soulagé d'avoir pu en sortir indemne et que cela ne soit pas trop grave», a réagi Gasly, qui avait rapidement rassuré son équipe en disant à la radio: «Je vais bien», avant de réussir à s'extraire de son baquet.

«J'étais confiant sur notre rythme de course, surtout après le sprint samedi, donc je savais que nous avions des chances d'inscrire de gros points en étant dans l'air propre. Tout s'est arrêté à cause de l'incident avec Liam qui, à mon avis, était totalement évitable et n'aurait jamais dû se produire. Il est venu me présenter ses excuses, mais je suis surtout déçu pour l'équipe, car nous avions le rythme et nous méritions des points», a déploré Gasly.

Ce dernier, neuvième sur la grille, a été très malchanceux dimanche puisqu'il avait déjà perdu plusieurs places au départ après avoir été considérablement gêné par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), parti en tête-à-queue devant lui au deuxième virage de la course.

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