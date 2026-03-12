«C'est vraiment la jungle pour le moment» - Max Verstappen fulmine

Shanghai accueille dimanche la deuxième étape de la saison de Formule 1. Dominatrice le week-end dernier lors de la manche inaugurale en Australie, l'écurie Mercedes va tout faire pour confirmer sa suprématie en Chine, notamment contre sa rivale Ferrari.

Max Verstappen a comparé jeudi le premier Grand Prix à Melbourne au jeu vidéo «Mario Kart». ats

Keystone-SDA ATS

Avec la nouvelle réglementation technique qui a profondément changé les moteurs et châssis des monoplaces, désormais 50% thermiques et 50% électriques, la hiérarchie pourrait évoluer sensiblement d'un tracé à un autre, grâce à l'exploitation stratégique des batteries du bloc propulseur. Or, le circuit de Shanghai est très différent du tracé semi-urbain d'Albert Park à Melbourne où Mercedes a survolé les qualifications et la course, avec un doublé à chaque fois.

Les équipes devront surmonter une autre difficulté: elles ne disposeront que d'une seule séance d'essais libres vendredi au lieu des trois habituelles, car s'ajoute ce week-end la première des six courses sprint de la saison (course condensée sur 19 tours). Ainsi, la séance de qualifications vendredi (08H30 heure de Paris) pour le sprint samedi (04H00) et les qualifications samedi (08H00) pour le Grand Prix dimanche devraient être très différentes. Toutefois, les «Flèches d'argent» du Britannique George Russell, en pole position et victorieux en Australie, et de l'Italien Kimi Antonelli se présenteront en favorites.

«Grosse bataille»

«Nous avons dû faire face à de nombreux défis en Australie avec ces nouvelles règles et l'équipe les a bien relevés. Avec seulement une heure d'essais, cela sera encore plus difficile de placer les voitures dans les meilleures conditions...», a souligné le patron de Mercedes F1, Toto Wolff. «On a vu une belle lutte avec Ferrari le week-end dernier et plusieurs équipes n'ont pas encore montré tout leur potentiel donc on s'attend à une grosse bataille», a ajouté l'Autrichien.

Ferrari, qui a pris les troisième et quatrième places du GP de Melbourne, a en effet réalisé une performance prometteuse en Australie et espère se rapprocher de Mercedes à Shanghai. «Nous allons tâcher d'optimiser certaines choses par rapport à Melbourne donc on devrait un peu s'améliorer, mais ils (Mercedes) ont encore un avantage significatif. Cependant, nous étions plus proches lors de la course donc j'espère qu'à partir de ce week-end on va pouvoir les mettre sous pression un peu plus», a expliqué Charles Leclerc, troisième dimanche.

McLaren, double tenant du titre des pilotes et des constructeurs, et Red Bull, qui ont été distancés par Mercedes et Ferrari le week-end dernier, espèrent aussi réduire l'écart sur le tracé chinois plus classique que celui de Melbourne. Si le quarté de 2025 (McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari) devait être le même en 2026, rien ne dit qu'il sera dans le même ordre.

«Mario Kart»

«C'est vraiment la jungle pour le moment donc c'est difficile de savoir si le circuit va changer la donne. J'espère qu'on va se rapprocher, en tout cas ne pas s'éloigner encore plus, mais pour l'instant nous ne sommes pas en mesure de nous battre avec eux», a estimé le Néerlandais Max Verstappen. Très critique sur la nouvelle réglementation, le quadruple champion du monde, qui a comparé jeudi le premier Grand Prix à Melbourne au jeu vidéo «Mario Kart», a toutefois exclu de quitter la F1 prématurément.

«Je ne veux vraiment pas partir. J'aimerais m'amuser un peu plus, c'est sûr, mais je fais aussi d'autres choses très amusantes», a souligné Verstappen, dont la participation aux 24 Heures du Nürburgring en mai au volant d'une GT3 Mercedes a été confirmée. Une semaine après des débuts catastrophiques en Australie, l'ambitieuse écurie britannique Aston Martin ne s'attend pas vraiment à une nette amélioration en Chine.

«Malheureusement la situation n'aura pas changé en quatre ou cinq jours donc je pense que l'on va encore vivre un week-end difficile à essayer de comprendre la voiture, à limiter le roulage car on n'a pas de pièces de rechange tout en essayant de tirer quelque chose de positif», a soupiré l'Espagnol Fernando Alonso. Enfin, le choc de la guerre au Moyen-Orient et les bombardements sur les pays arabes du Golfe laissent planer un grand doute sur la faisabilité des Grands Prix de Bahreïn et de Jeddah, les 12 et 19 avril.