Le Français Pierre Gasly (Alpine) partira dernier sur la grille de départ du GP de Grande-Bretagne de formule 1 dimanche. Le moteur de sa monoplace a été changé, a expliqué le pilote tricolore à Silverstone.

Pierre Gasly partira dernier sur la grille de départ du GP de Grande-Bretagne. IMAGO/AFLOSPORT

ATS

«On devait changer la batterie et on en a profité pour changer le moteur. C'est un week-end qui s'annonce compromis, mais on va quand même essayer de bien se préparer et de tout tenter dimanche. Mais c'est sûr que ça ne va pas être un week-end simple en partant dernier», a-t-il expliqué.

L'écurie Alpine a confirmé que c'est la totalité de l'unité de puissance (moteur thermique et moteur électrique) de la monoplace qui a été changée. Gasly, qui va utiliser en Angleterre son cinquième moteur Renault cette année alors que le quota par saison est fixé à quatre depuis 2024, contre trois l'an dernier, écope donc d'une pénalité de 20 places sur la grille prévue par le règlement.

AFP