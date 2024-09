La justice allemande a demandé mercredi le renvoi devant les tribunaux de trois suspects dans le cadre d'une tentative de chantage sur la famille de l'ancien champion de Formule 1, Michael Schumacher.

Les malfrats menaçaient de divulguer des informations sur Michael Schumacher. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Un père de 53 ans et son fils de 30 ans, domiciliés à Wuppertal (ouest de l'Allemagne), sont accusés d'avoir tenté de soutirer à la famille du pilote automobile 15 millions d'euros en les menaçant de publier sur le darknet, face cachée et opaque du web, des données que celle-ci ne souhaitait pas voir diffusées, selon un communiqué du parquet.

Ces données, le père les aurait achetées «pour un montant à 5 chiffres» –donc entre 10’000 et 99’000 euros – auprès d'un ancien agent de sécurité au service de la famille de Michael Schumacher, est-il ajouté. L'ex-agent de sécurité est accusé d'avoir sans permission copié ces données «au plus tard quand il a quitté son poste en mars 2021». Il s'agissait d'images particulièrement sensibles puisqu'elles montraient Michael Schumacher avant et après son accident de ski en 2013.

Fin 2013, dans la station de sport d'hiver française de Méribel, le septuple champion de F1 a subi un grave traumatisme crânien. Il a passé près de six mois dans un coma artificiel et est depuis soigné à son domicile en Suisse et tenu à l'abri des médias.

Le 3 juin dernier et les jours qui ont suivi, l'aîné du duo de maîtres-chanteurs a appelé à plusieurs reprises une employée de la famille pour lui extorquer les 15 millions d'euros. Cette dernière aurait réclamé des preuves que ces données étaient bien en sa possession ce qui aurait conduit le maître chanteur à appeler son fils à la rescousse pour envoyer des données d'une adresse e-mail techniquement intraçable.

L'aîné des maîtres chanteurs risque entre un et quinze ans de prison. Son fils, accusé de complicité, risque une peine moindre et est en liberté.

L'ex-agent de sécurité de la famille Schumacher doit répondre de deux chefs d'accusation: complicité dans le cadre d'une tentative de chantage d'une part, et atteinte à la vie privée, d'autre part. Il encourt une peine de prison «sévère», selon le parquet de Wuppertal, dont la demande de renvoi en procès doit encore être avalisée par le juge du tribunal.