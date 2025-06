Charles Leclerc privé de piste après un accident spectaculaire

Charles Leclerc (Ferrari) n’a pas participé aux deuxièmes essais libres du Grand Prix du Canada de Formule 1 vendredi. Sa voiture n'a pas pu être réparée à temps après son accident lors de la première séance.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Lors du premier roulage du week-end vendredi en début d'après-midi, le pilote monégasque s'est fait piéger par une piste très glissante en raison de la température très fraîche (16 degrés). Il est parti à la faute au virage 3, tirant tout droit et allant percuter le mur une première fois à l'avant-gauche, avant de rebondir et de taper le mur du virage 4 par l'arrière.

En plus des suspensions et des ailerons avant et arrière, la cellule de survie, autrement dit le cockpit, de la monoplace de Leclerc a été cassée dans le choc et devra être remplacée, a indiqué son écurie.

Prêt pour la troisième session

Le Monégasque, qui a roulé moins de 15 minutes vendredi, pourra prendre part à la troisième séance d'essais libres samedi midi mais n'abordera pas les qualifications en situation idéale avec seulement 1h15 de roulage au lieu de trois.

Leclerc, qui a obtenu deux podiums cette saison, dont une troisième place à Barcelone lors du dernier GP, occupe la cinquième place au classement des pilotes, à près de 100 points du leader, l'Australien Oscar Piastri (McLaren).

Archive sur Ferrari