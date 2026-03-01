À une semaine du premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1 à Melbourne, le pilote Ferrari Charles Leclerc a épousé sa compagne Alexandra Saint Mleux.

Rédaction blue Sport Clara Francey

C’est en tant que tout frais marié que Charles Leclerc entamera la saison 2026 de Formule 1 en Australie le week-end prochain. Le pilote Ferrari et sa compagne Alexandra Saint Mleux se sont dit «oui» ce samedi 28 février sur le Rocher, lors d’une cérémonie intimiste réservée à la famille et aux proches.

Bien que le couple n’ait pas encore officialisé la nouvelle, plusieurs images d’eux en tenue de noces à bord d’une Ferrari de collection ont fuité sur les réseaux sociaux. Ensemble depuis 2023, Charles et Alexandra s’étaient fiancés en novembre dernier.

Très suivie sur les réseaux sociaux, Alexandra Saint Mleux est devenue l’une des figures emblématiques des paddocks de Formule 1.