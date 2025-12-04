  1. Clients Privés
Formule 1 Chez Red Bull au bon moment : Hadjar «super enthousiaste »

Arthur Rappaz

4.12.2025

Le Français Isack Hadjar a savouré jeudi «le début d'une nouvelle aventure» qui l'attend chez Red Bull l'an prochain au côté de son futur coéquipier, le Néerlandais Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1.

Agence France-Presse

04.12.2025, 15:50

«Toutes ces années de travail acharné sont enfin récompensées», a déclaré le pilote de 21 ans, qui s'exprimait pour la première fois publiquement après l'annonce de son arrivée dans l'écurie autrichienne plus tôt cette semaine.

«Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure, je suis super enthousiaste aussi à l'idée de découvrir une nouvelle ère en Formule 1», a-t-il encore dit, interrogé en marge du Grand Prix d'Abou Dhabi disputé ce weekend

Formule 1. Un nouveau coéquipier pour Max Verstappen chez Red Bull en 2026

Formule 1Un nouveau coéquipier pour Max Verstappen chez Red Bull en 2026

La catégorie reine du sport auto inaugurera en 2026 un nouveau règlement technique qui modifiera en profondeur les voitures.

Selon Hadjar, arrivé en F1 cette saison chez Racing Bulls, c'est «le moment idéal» pour pouvoir marquer sa future monoplace pensée et conçue jusqu'à présent pour le style de pilotage de «Mad Max».

GP du Qatar. Isack Hadjar frustré après son abandon : «Voiture en plastique quoi»

GP du QatarIsack Hadjar frustré après son abandon : «Voiture en plastique quoi»

«Là pour ressentir le changement»

«La voiture que l'équipe va construire..., c'est à cette voiture-là à laquelle je vais devoir m'adapter, et Max devra en faire de même», a-t-il dit. «Et si la voiture part dans une direction, au moins je serai là pour ressentir le changement».

Formule 1. Norris, Verstappen ou Piastri ? Plusieurs scénarios pour le titre

Formule 1Norris, Verstappen ou Piastri ? Plusieurs scénarios pour le titre

D'ici là, Verstappen tentera se weekend de décrocher son cinquième titre de champion du monde consécutif. Mais avec douze points de retard sur le leader Lando Norris (McLaren) avant le dernier GP de la saison, dimanche à Abou Dhabi, les chances qu'il soit détrôné demeurent élevées.

