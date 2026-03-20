  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Du remue-ménage à la tête d'Audi et d'Aston Martin

ATS

20.3.2026 - 18:13

Le directeur de la toute nouvelle écurie de Formule 1 Audi, le Britannique Jonathan Wheatley, va quitter son poste «immédiatement» pour «raisons personnelles». La marque allemande l'a annoncé vendredi, la presse spéculant sur son arrivée chez Aston Martin F1, en grande difficulté.

Keystone-SDA

20.03.2026, 18:13

«L'équipe remercie Jonathan pour sa contribution au projet et lui souhaite le meilleur pour ce qu'il fera à l'avenir», a indiqué sobrement dans un communiqué l'écurie Audi entrée cette année en F1 en rachetant l'équipe Sauber, sous la houlette de l'Italien Mattia Binotto qui va cumuler les fonctions de patron de tout le projet et de directeur de l'équipe.

Formule 1. L’écurie Audi présente la première monoplace de son histoire

Formule 1L’écurie Audi présente la première monoplace de son histoire

Le communiqué réaffirme l'ambition de la marque allemande aux quatre anneaux, dont la monoplace possède un moteur et un châssis faits maison, de «remporter des titres au championnat du monde d'ici 2030».

Wheatley, 58 ans, était directeur de Sauber devenu Audi depuis moins d'un an, après avoir fait carrière chez Benetton-Renault, puis chez Red Bull Racing.

Wheatley irait chez Aston Martin

Depuis le début de la saison 2026, les deux monoplaces grises Audi de l'Allemand Nico Hülkenberg et du Brésilien Gabriel Bortoleto n'ont marqué que deux points en deux Grands Prix.

Le média des sports mécaniques, Motorsport, rapporte depuis jeudi soir le départ de Wheatley d'Audi et son transfert chez Aston Martin F1, en remplacement de l'actuel directeur britannique, Adrian Newey, lequel serait rétrogradé au poste de d'adjoint de la direction.

Nouvelles règles en F1. Verstappen fulmine, Hamilton jubile : les pilotes stars se déchirent

Nouvelles règles en F1Verstappen fulmine, Hamilton jubile : les pilotes stars se déchirent

Depuis l'avant-saison et les premiers Grand Prix en Australie et en Chine en mars, Aston Martin et son moteur Honda sont dans la tourmente: leurs deux pilotes, l'Espagnol Fernando Alonso et le jeune Canadien Lance Stroll, ayant abandonné sans marquer aucun point.

Newey, 67 ans, est arrivé au printemps 2025 chez Aston Martin F1, basée à Silverstone, après des années chez Red Bull Racing, aux côtés justement de Wheatley. Les sièges des deux écuries ne sont distantes que de quelques dizaines de kilomètres au nord de Londres.

«Rumeurs et spéculations»

Considéré comme le meilleur ingénieur de sa génération, Newey a emmené au sommet les voitures qu'il a conçues: il a ainsi remporté 12 championnats du monde des constructeurs avec notamment Williams et McLaren.

Aston Martin F1, propriété du milliardaire canadien Lawrence Stroll, père de Lance, a refusé dans un communiqué de commenter des «rumeurs et spéculations».

Mais il a partiellement confirmé que Newey, «co-directeur technique», serait chapeauté par une «équipe de direction» et que «plusieurs cadres dirigeants approchaient régulièrement Aston Martin».

Les plus lus

Comment les Etats-Unis ont sous-estimé la résistance iranienne
«Jésus ne fait pas le poids face à Gengis Khan» : Netanyahu s'attire les foudres des croyants
Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !
L'administration Trump attaque Harvard en justice pour «antisémitisme»
Chuck Norris, légende des arts martiaux et star d'Hollywood, est mort à 86 ans
«Les couples de même sexe ne sont pas les bienvenus» : une serveuse argovienne condamnée