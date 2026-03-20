Le directeur de la toute nouvelle écurie de Formule 1 Audi, le Britannique Jonathan Wheatley, va quitter son poste «immédiatement» pour «raisons personnelles». La marque allemande l'a annoncé vendredi, la presse spéculant sur son arrivée chez Aston Martin F1, en grande difficulté.

BREAKING: Jonathan Wheatley will depart from his role of Team Principal at Audi F1 team with immediate effect



Mattia Binotto will continue leading the team, taking over as Team Principal#F1 pic.twitter.com/ziqEhn88B6 — Formula 1 (@F1) March 20, 2026

Keystone-SDA ATS

«L'équipe remercie Jonathan pour sa contribution au projet et lui souhaite le meilleur pour ce qu'il fera à l'avenir», a indiqué sobrement dans un communiqué l'écurie Audi entrée cette année en F1 en rachetant l'équipe Sauber, sous la houlette de l'Italien Mattia Binotto qui va cumuler les fonctions de patron de tout le projet et de directeur de l'équipe.

Le communiqué réaffirme l'ambition de la marque allemande aux quatre anneaux, dont la monoplace possède un moteur et un châssis faits maison, de «remporter des titres au championnat du monde d'ici 2030».

Wheatley, 58 ans, était directeur de Sauber devenu Audi depuis moins d'un an, après avoir fait carrière chez Benetton-Renault, puis chez Red Bull Racing.

Wheatley irait chez Aston Martin

Depuis le début de la saison 2026, les deux monoplaces grises Audi de l'Allemand Nico Hülkenberg et du Brésilien Gabriel Bortoleto n'ont marqué que deux points en deux Grands Prix.

Le média des sports mécaniques, Motorsport, rapporte depuis jeudi soir le départ de Wheatley d'Audi et son transfert chez Aston Martin F1, en remplacement de l'actuel directeur britannique, Adrian Newey, lequel serait rétrogradé au poste de d'adjoint de la direction.

Depuis l'avant-saison et les premiers Grand Prix en Australie et en Chine en mars, Aston Martin et son moteur Honda sont dans la tourmente: leurs deux pilotes, l'Espagnol Fernando Alonso et le jeune Canadien Lance Stroll, ayant abandonné sans marquer aucun point.

Newey, 67 ans, est arrivé au printemps 2025 chez Aston Martin F1, basée à Silverstone, après des années chez Red Bull Racing, aux côtés justement de Wheatley. Les sièges des deux écuries ne sont distantes que de quelques dizaines de kilomètres au nord de Londres.

«Rumeurs et spéculations»

Considéré comme le meilleur ingénieur de sa génération, Newey a emmené au sommet les voitures qu'il a conçues: il a ainsi remporté 12 championnats du monde des constructeurs avec notamment Williams et McLaren.

Aston Martin F1, propriété du milliardaire canadien Lawrence Stroll, père de Lance, a refusé dans un communiqué de commenter des «rumeurs et spéculations».

Mais il a partiellement confirmé que Newey, «co-directeur technique», serait chapeauté par une «équipe de direction» et que «plusieurs cadres dirigeants approchaient régulièrement Aston Martin».