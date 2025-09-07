  1. Clients Privés
GP de Catalogne De frère en frère : Alex met fin à l’hégémonie de Marc

ATS

7.9.2025 - 15:15

L'impressionnante série de Marc Marquez a pris fin dimanche en MotoGP. Vainqueur des 15 courses précédentes (8 sprints et 7 GP), le leader du championnat du monde a terminé 2e du GP de Catalogne à Montmelò, derrière son frère cadet Alex.

Keystone-SDA

07.09.2025, 15:15

07.09.2025, 16:12

Alex Marquez (29 ans), qui avait offert la victoire à son aîné samedi en chutant à quatre tours de la fin d'un sprint qu'il dominait largement, s'est en effet parfaitement repris pour maintenir un semblant se suspense. Parti en pole, il a même survolé la course principale du week-end.

Double champion du monde (Moto3 en 2014, Moto2 en 2019), Alex Marquez s'est imposé avec une marge de plus d'une seconde et demie (1''740) sur son frère pour cueillir son deuxième succès de la saison dans un GP dominical après celui obtenu à Jerez fin avril. Il est le seul à avoir battu Marc Marquez dans un sprint en 2025.

Le podium est complété par l'Italien Enea Bastiannini (à 5''562), qui a offert un podium inattendu à l'équipe française KTM-Tech3. L'Espagnol Pedro Acosta, seul pilote à avoir choisi un pneu tendre à l'arrière, a dû se contenter de la 4e place, alors que le 3e du championnat du monde Francesco Bagnaia s'est classé 7e.

