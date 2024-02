Hasard du calendrier ou pas, le championnat du monde d'endurance (WEC) reprend samedi sur le circuit de Lusail au Qatar, soit le même jour que la formule 1. Mais contrairement à cette dernière, il semble difficile de prédire qui sera champion...

Toyota fera face à une concurrence plus rude cette saison. KEYSTONE

Certes, Toyota a remporté les cinq derniers titres mondiaux – dont trois chez les pilotes pour le Vaudois Sébastien Buemi –, mais cette nouvelle saison pourrait bien être différente, avec une concurrence renforcée. Le plateau fait en effet saliver les fans, qui caressent l'espoir d'un nouvel âge d'or pour l'endurance.

L'an passé, Ferrari avait magistralement signé son retour en WEC en s'imposant lors de l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans. Et pour 2024, la marque italienne alignera trois voitures, deux officielles et une portant les couleurs AF Corse. Il en va de même chez Porsche où les deux bolides officiels seront épaulés par un troisième géré par le team Jota. Toyota n'a rien changé et fera rouler deux voitures.

De nombreuses grandes marques ont rejoint l'endurance depuis l'apparition des Hypercars, où les frais d'exploitation sont quand même bien moins élevés qu'en formule 1. BMW sera présent avec deux voitures, tout comme Alpine, Peugeot et Cadillac. Lamborghini sera aussi de la partie avec un bolide.

Trois Suisses en Hypercars

Plusieurs pilotes suisses disputeront le championnat, à commencer évidemment par Buemi (35 ans). Le Vaudois conduit pour Toyota depuis 2013 et il compte quatre victoires aux 24 Heures du Mans (2018, 2019, 2020, 2022) et autant de titres mondiaux (2014, 2018/19, 2022, 2023).

Le Genevois d'origine italienne Edoardo Mortara (37 ans), qui roule comme Buemi aussi en formule E, a été recruté par Lamborghini pour les débuts des Italiens en WEC. Lui aussi engagé en formule E, le Bernois Nico Müller (31 ans) sera au volant de l'une des Peugeot.

D'autres Helvètes sont engagés dans la deuxième catégorie du championnat, le LMGT3. Parmi eux figure notamment le Jurassien Grégoire Saucy (24 ans/McLaren), qui a mis fin à son aventure en formule 3 pour tenter sa chance en endurance. Un certain Valentino Rossi (45 ans) sera également de la partie, l'ancien champion moto italien pilotant une BMW du team WRT.

ATS, par Laurent Wirz