Contre toute attente ou presque, la lutte pour le titre mondial est à nouveau passionnante alors que la fin de saison s'approche. Et Max Verstappen peut croire à un cinquième titre consécutif.

A deux courses (Qatar et Abou Dhabi) et un sprint (Qatar) du dénouement, le classement des pilotes reste serré. Lando Norris (McLaren-Mercedes) compte 390 points, alors que son coéquipier Oscar Piastri et Verstappen (Red Bull-Honda) en totalisent chacun 366. Il y a encore un total de 58 points à prendre d'ici le dénouement.

Après le GP des Pays-Bas le 31 août, les espoirs de Verstappen semblaient pourtant enterrés. Le Néerlandais accusait alors 104 points de retard sur Piastri et 70 sur Norris. Mais depuis, la dynamique a changé. L'Australien, sept fois vainqueur cette année, n'a plus gagné et n'est monté qu'à une reprise sur le podium.

Phase difficile pour Piastri

A contrario, Norris a gagné deux courses (cinq podiums) et Verstappen a aligné quatre succès (sept podiums). Tous deux ont respectivement dépassé et rejoint Piastri, qui traverse visiblement une phase difficile.

Monza a sans doute constitué un point de basculement. Lors de ce GP d'Italie, McLaren a demandé à Piastri de laisser passer Norris pour prendre le 2e rang derrière Verstappen. La décision a été prise car l'équipe avait mal négocié l'arrêt au stand du Britannique, qui avait perdu ainsi une position.

Longtemps, McLaren a nettement dominé la saison et refusé de donner des consignes. Piastri et Norris étaient libres de se battre, mais évidemment sans se sortir. Mais avec la situation actuelle, l'équipe de Woking pourrait devoir se résoudre à prioriser Norris, qui est le mieux placé pour résister à l'ogre Verstappen.

Retour en forme

Quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais bénéficie du retour en forme de sa Red Bull, dont le développement n'a pas été stoppé. Au contraire de McLaren qui, voyant sa domination, a choisi de concentrer ses efforts sur la monoplace de la saison prochaine, quand le règlement changera drastiquement.

Les progrès de Red Bull peuvent aussi s'expliquer par le changement de team manager. Christian Horner, parfois controversé et au caractère ombrageux, a cédé sa place début juillet à un Laurent Mekies bien plus consensuel et dont l'approche semble payer.

Alors certes, avec 24 points de retard, Verstappen ne peut plus être champion du monde sans aide extérieure, même s'il gagnait tout d'ici la fin de la saison. Mais Norris sait que la moindre erreur ou panne peut lui être fatale. La pression sera donc énorme sur McLaren tant au Qatar qu'à Abou Dhabi.