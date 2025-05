Le Championnat du monde des conducteurs de Formule 1 fête ses 75 ans, en pleine forme. La compétition, après une période difficile, a retrouvé l'éclat qui fait d'elle l'épreuve phare du sport automobile.

L’accident volontaire de Nelson Piquet à Singapour en 2008 : un des grands scandales dans l’histoire de la F1. imago sportfotodienst

Keystone-SDA ATS

L'histoire de la F1 est en réalité bien antérieure à la création du circuit. Elle remonte à la fin du 19e siècle, en 1894, année où le journaliste français Pierre Giffard a organisé la première course automobile officielle, en l'occurrence un Paris – Rouen sur 126 km. L'épreuve était présentée comme «une compétition de véhicules sans chevaux, à traction mécanique».

La dénomination de «Grand Prix» est apparue douze ans plus tard, avec le Circuit de la Sarthe, une course dans les environs du Mans (déjà un lieu culte de l'automobile). Au menu, un tracé en triangle de 103 km, à parcourir douze fois en deux jours, pour un total de 1283 km. La victoire est revenue au Hongrois Ferenc Szisz.

Quatre décennies plus tard, l'Italien Antonio Brivio lançait le projet de Grands Prix formant un Championnat du monde. Il lui a fallu quatre ans pour imposer son idée auprès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), qui a donné son feu vert en 1949.

Tout est ensuite allé très vite. Le 13 mai 1950, à Silverstone, se déroulait le premier Grand Prix du Champioonnat du monde des conducteurs, devant 200'000 spectateurs parmi lesquels le roi George VI. Ce dernier avait voulu que la course se déroule un samedi, pour ne pas entraver le traditionnel repos dominical.

Au départ, des voitures équipées de moteurs atmosphériques de 4,5 litres, suralimentés par un compresseur. Des points étaient distribués aux cinq premiers, plus un bonus d'un point pour le tour le plus rapide.

Vingt-et-un pilotes, la plupart d'un âge assez avancé, se sont alignés, mais l'absence de Ferrari fut très remarquée. Le fondateur de la marque Enzo Ferrari l'a motivée par un manque d'argent, mais plus probablement, il a fait faux bond en raison de la supériorité à l'époque du grand rival Alfa Romeo.

La mort rôde

Alfa a du reste signé un triplé, avec Giuseppe Farina (43 ans), vainqueur de cette course inaugurale du Championnat du monde de F1, devant Luigi Fagioli 52 ans) et le Britannique Reg Parnell (39 ans), tous trois au volant de bolides construits treize ans plus tôt.

Le légendaire argentin Juan Manuel Fangio, qui devint plus tard quintuple champion du monde, n'était alors que le 4e pilote d'Alfa Romeo. Ferrari de son côté a disputé sa première course huit jours plus tard, au GP de Monaco. Mais il a fallu trois ans à la Scuderia pour remporter un premier titre mondial, grâce à l'Italien Alberto Ascari. Malheureusement, en mai 1955, Ascari perdait la vie dans un accident lors de tests privés de F1.

Le deuil a longtemps accompagné Ferrari, qui a perdu cinq de ses pilotes en 22 mois, dont l'Anglais Mike Hawthorn, champion du monde en 1958, décédé dans un accident sur une route ouverte au public alors qu'il faisait la course en duel contre son ami Rob Walker.

La Suisse de la F1 n'a pas été épargnée, avec le décès en octobre 1971 de Jo Siffert à Brands Hatch, lors d'une épreuve organisée hors Championnat du monde en l'honneur de l'Ecossais Jackie Stewart.

La mort a longtemps rôdé autour des circuits, illustrant aussi l'incapacité des dirigeants et constructeurs à assurer la sécurité des pilotes. Il a fallu attendre la mort du charismatique pilote brésilien Ayrton Senna il y a 31 ans à Imola pour que ce sujet soit sérieusement empoigné et que des mesures fortes soient mises en place.

Brésil: hommage à la légende Ayrton Senna, trente ans après sa mort Des fans d'Ayrton Senna se sont rassemblés, mercredi, devant sa tombe à Sao Paulo, où le triple champion du monde du F1 a été enterré en 1994 à l'âge de 34 ans, après son accident sur le circuit d'Imola, en Italie. 02.05.2024

Scandales, polémiques et retour en grâce

Senna a aussi grandement contribué à l'énorme popularité de son sport. Mais la F1 fut ensuite partiellement entachée par l'approche très mercantile du patron du circuit Bernie Ecclestone. Le Britannique a certes fait de ce sport une entreprise florissante brassant des milliards, mais au prix parfois d'intrigues et de luttes de pouvoir qui ont failli déboucher sur la création d'un circuit parallèle.

Renault, pour l'accident volontaire de Nelson Piquet à Singapour en 2008, et McLaren notamment, pour une sombre histoire d'espionnage, se sont tristement signalés à l'attention. L'écurie britannique s'est vu infliger une amende de 100 millions de dollars en 2007 pour le «transfert» illicite de données techniques aux dépens de Ferrari.

Renault, sous la direction de Flavio Briatore, a été sur la sellette pour avoir intimé l'ordre à son pilote Nelson Piquet de faire un accident afin de permettre la victoire de son coéquipier Fernando Alsonso, un épisode qui devint «le scandale de Singapour».

Ces polémiques, et d'autres encore, ont fini par être surmontées, si bien qu'aujourd'hui la F1 a retrouvé son lustre, sous la conduite du groupe américain Liberty Media. Non seulement le public répond pleinement présent. Mais l'industrie automobile dans son ensemble peut bénéficier des développements techniques importants qui continuent à se faire sur les circuits de F1.

Archive sur la F1