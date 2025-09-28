Un extraterrestre revenu de l'enfer: devenu l'égal de la légende Valentino Rossi après avoir décroché dimanche au Japon son septième sacre en MotoGP, l'Espagnol Marc Marquez tourne de la meilleure des manières la page de plusieurs années de galères qui l'ont conduit des sommets de son sport aux abîmes.

Marc Márquez rejoint Rossi avec un 7e titre. IMAGO/SOPA Images

Keystone-SDA ATS

Maître quasi-incontesté des tracés cette année, la tête d'affiche de Ducati n'a laissé aucune chance à la concurrence et fait désormais partie du club fermé des trois pilotes titrés au moins sept fois dans la catégorie reine de la vitesse moto.

Sa fulgurante ascension – il a conquis son premier titre à 20 ans seulement, en 2013 – a pourtant connu un brutal coup d'arrêt en juillet 2020 avec une terrible chute sur le circuit de Jerez, sur ses terres natales. Il avait dû renoncer, quelques semaines après, à reprendre la compétition, manquant tout le reste de la saison.

Revenu l'année suivante mais las d'une monture – pas au niveau – sur laquelle il s'est brisé les os en essayant de la dompter, le Catalan a quitté fin 2023 Honda où il a passé toute carrière, pour rejoindre le puissant giron Ducati: d'abord dans l'écurie cliente Gresini (avec qui il a terminé troisième du championnat l'an dernier), avant de rejoindre cette saison l'équipe d'usine.

Myriade de records

Un choix payant car, à 32 ans, le roi Marquez est retour. Le Catalan, né à 1993 à Cervera dans une famille férue de moto – son frère cadet Alex est d'ailleurs actuellement son dauphin au classement général du MotoGP -, a dominé quasiment sans partage de 2013 à 2019 la catégorie reine.

Seul son compatriote Jorge Lorenzo est arrivé en 2015 à lui chiper un titre, une année qui a aussi mis en exergue l'intense rivalité entre Marquez et un autre géant de la compétition moto, Valentino Rossi, détenteur de sept titres en catégorie reine entre 2001 et 2009.

Comme «Il Dottore», Marc Marquez est parvenu à tutoyer les sommets pour graver à jamais son nom dans l'histoire de sa discipline. Il détient une série de records: déjà titré en Moto2 et en 125 cm3 (l'ancêtre de la Moto3), Marquez est devenu en 2013 à 20 ans le plus jeune vainqueur d'un GP dans la catégorie reine. Il détient également le record des pole positions, mais aussi celui du plus jeune leader du championnat du monde, du plus jeune sextuple champion du monde MotoGP...

En 2019, pour son sixième titre, Marc Marquez a comptabilisé 18 podiums. Si, jamais un pilote n'est autant monté sur la boîte en une saison, le champion espagnol est en passe d'améliorer sa propre marque puisqu'il compte déjà 15 podiums en GP cette saison à cinq manches de la fin.

Changement de style

Son attitude supposée dangereuse en piste – il a d'ailleurs subi un multitude de chutes et de blessures – avait rendu sa relation avec Rossi (parti à la retraite en 2021) acrimonieuse et lui vaut encore aujourd'hui de recevoir huées et sifflets de la part des nombreux fans de «Vale».

«93», son numéro en course, est d'ailleurs devenu le signe de ralliement de tous ses supporters qui agitent sur les circuits les drapeaux portant ce chiffre pour faire pièce aux «46» brandis par ceux de Rossi.

Les luttes sur la piste du «Docteur» face à un jeune Marquez qui ne pensait qu'à le détrôner sont restées légendaires. «Si tous les pilotent courent ainsi», dénonçait son rival italien en 2018, «sans aucun respect pour leurs rivaux, ce sport deviendra très dangereux et ça finira mal». «J'ai peur quand je suis en piste avec Marquez», avait-il encore lancé.

Et Marquez, de se défendre à l'époque: «une chose est sûre: jamais au cours de ma carrière je n'ai intentionnellement percuté un autre pilote».

Désormais assagi, le Catalan a assuré cet été avoir «changé» son style de pilotage. «Je ne peux plus piloter de manière agressive tour après tour, a-t-il encore expliqué, cela m'oblige à m'adapter à ma condition physique même si elle est bonne.

Devenu l'égal de Rossi, Marquez a déjà dans son viseur pour l'an prochain une huitième couronne mondiale. Il égalerait alors un autre monument de son sport, l'Italien Giacomo Agostini, qui détient le record absolu de huit titres dans l'élite.