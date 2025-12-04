  1. Clients Privés
Après son grave accident La passion demeure, mais l’avenir de Noah Dettwiler reste flou

ATS

4.12.2025 - 13:54

Noah Dettwiler (20 ans) a renoncé à un guidon en Moto3 pour la saison 2026. Le Soleurois veut privilégier sa complète guérison après son grave accident en Malaisie le 26 octobre.

Noah Dettwiler (20 ans) ne sera pas au guidon d’une moto en 2026 (archives).
Noah Dettwiler (20 ans) ne sera pas au guidon d’une moto en 2026 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 13:54

04.12.2025, 14:05

«Un immense merci». Noah Dettwiler s'exprime pour la 1ère fois depuis son terrible accident

«Un immense merci»Noah Dettwiler s'exprime pour la 1ère fois depuis son terrible accident

L'équipe italienne SIC58 de Paolo Simoncelli lui avait réservé une place pour l'an prochain. «Pour le moment, il n'est pas encore clair de savoir quand je serai totalement remis», a indiqué le pilote suisse sur Instagram. Dettwiler estime dès lors que ce ne serait pas correct de s'engager sans avoir la certitude de retrouver l'intégralité de ses moyens.

Grave accident en Moto3. Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Grave accident en Moto3Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Le Soleurois va tout mettre en oeuvre pour guérir, car le sport motorisé reste sa grande passion. Mais son avenir en championnat du monde semble désormais plutôt incertain.

«Une chose est sûre : la course de moto est ma passion, ma vie et mon travail»

