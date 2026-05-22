Le pilote français de F1 Esteban Ocon a vivement démenti jeudi des «histoires montées de toutes pièces» sur un conflit supposé avec le patron de son écurie américaine Haas, le Japonais Ayao Komatsu, pour ses mauvais résultats cette saison.

"Incroyable de fabriquer des histoires pareilles. Il n'y a eu aucune dispute à Miami."



Esteban Ocon répond aux rumeurs récentes à son sujet 👀 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/fVQnzNyjDk — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 21, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

«Ce sont des histoires montées de toutes pièces, sans fondement», a déclaré Ocon à quelques journalistes en prélude du Grand Prix du Canada, de vendredi à dimanche, à Montréal.

Après le Grand Prix de Miami le 3 mai, où le pilote français a fini 13e, des rumeurs relayées dans des médias de sport automobile ont laissé entendre qu'Ocon se serait violemment accroché avec son directeur Ayao Komatsu.

«J'ai rejoint l'équipe (Haas en 2025) justement parce que je connais Ayao depuis si longtemps. J'ai une super relation avec lui, ça a toujours été le cas et rien ne s'est passé comme le racontent les gens», a contesté le Normand de 29 ans.

Esteban Ocon, qui s'exprimait en anglais devant la presse, a nié toute «dispute» avec son directeur, même s'il a reconnu une contre-performance à Miami.

En quatre Grands Prix depuis le début de la saison (Australie, Chine, Japon et Miami), le Français n'a marqué qu'un point et pointe à la 16e place (sur 22) du classement provisoire des pilotes, alors que son jeune coéquipier britannique Oliver Bearman est 8e avec 17 points.

En F1 depuis 2016, Ocon a remporté une victoire en Grand Prix et est monté à quatre reprises sur le podium. Avant Haas, écurie motorisée par Ferrari, le pilote français courait chez Renault et chez Alpine.