  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Des tensions chez Haas ? «Ce sont des histoires montées de toutes pièces»

Clara Francey

22.5.2026

Le pilote français de F1 Esteban Ocon a vivement démenti jeudi des «histoires montées de toutes pièces» sur un conflit supposé avec le patron de son écurie américaine Haas, le Japonais Ayao Komatsu, pour ses mauvais résultats cette saison.

Agence France-Presse

22.05.2026, 09:28

«Ce sont des histoires montées de toutes pièces, sans fondement», a déclaré Ocon à quelques journalistes en prélude du Grand Prix du Canada, de vendredi à dimanche, à Montréal.

Après le Grand Prix de Miami le 3 mai, où le pilote français a fini 13e, des rumeurs relayées dans des médias de sport automobile ont laissé entendre qu'Ocon se serait violemment accroché avec son directeur Ayao Komatsu.

«J'ai rejoint l'équipe (Haas en 2025) justement parce que je connais Ayao depuis si longtemps. J'ai une super relation avec lui, ça a toujours été le cas et rien ne s'est passé comme le racontent les gens», a contesté le Normand de 29 ans.

Esteban Ocon, qui s'exprimait en anglais devant la presse, a nié toute «dispute» avec son directeur, même s'il a reconnu une contre-performance à Miami.

En quatre Grands Prix depuis le début de la saison (Australie, Chine, Japon et Miami), le Français n'a marqué qu'un point et pointe à la 16e place (sur 22) du classement provisoire des pilotes, alors que son jeune coéquipier britannique Oliver Bearman est 8e avec 17 points.

En F1 depuis 2016, Ocon a remporté une victoire en Grand Prix et est monté à quatre reprises sur le podium. Avant Haas, écurie motorisée par Ferrari, le pilote français courait chez Renault et chez Alpine.

Les plus lus

Trump accusé d’avoir franchi un nouveau seuil dans la corruption
La Suisse n’a jamais eu autant de médecins... et pourtant la pénurie menace
Accros à la malbouffe des touristes, des singes recourent à l’automédication
Honni de Trump, l’humoriste Stephen Colbert a animé le dernier «Late Show» de CBS
Les patrons des caisses maladie se sont offert des salaires records en 2025
La mère de deux jeunes enfants retrouvés seuls au Portugal arrêtée avec son compagnon