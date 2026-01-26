Près de trois mois après son grave accident lors du GP de Malaisie, Noah Dettwiler pose les jalons de son avenir dans le sport motocycliste.

Noah Dettwiler fera son retour dans le championnat Supersport italien KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Soleurois de 20 ans a signé un contrat avec l'équipe Kuja Racing, qui participe au championnat Supersport italien.

Après sa collision avec le champion du monde de Moto3 José Antonio Rueda lors du tour de chauffe à Kuala Lumpur le 26 octobre, Noah Dettwiler avait notamment subi plusieurs arrêts cardiaques. Il avait passé plusieurs jours en soins intensifs et avait dû subir de multiples opérations.

Début décembre, l'espoir suisse avait déjà annoncé son futur retour dans le sport motocycliste, mais avait exclu de rester dans le championnat du monde de Moto3 en 2026. Il a expliqué dans le communiqué de son nouvel employeur être impatient de chevaucher sa nouvelle Ducati.