Après son grave accident «Hâte de monter sur la moto» : Dettwiler ouvre un nouveau chapitre

ATS

26.1.2026 - 20:11

Près de trois mois après son grave accident lors du GP de Malaisie, Noah Dettwiler pose les jalons de son avenir dans le sport motocycliste.

Noah Dettwiler fera son retour dans le championnat Supersport italien
Noah Dettwiler fera son retour dans le championnat Supersport italien
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.01.2026, 20:11

26.01.2026, 20:51

Le Soleurois de 20 ans a signé un contrat avec l'équipe Kuja Racing, qui participe au championnat Supersport italien.

Après son grave accident. La passion demeure, mais l'avenir de Noah Dettwiler reste flou

Après son grave accidentLa passion demeure, mais l’avenir de Noah Dettwiler reste flou

Après sa collision avec le champion du monde de Moto3 José Antonio Rueda lors du tour de chauffe à Kuala Lumpur le 26 octobre, Noah Dettwiler avait notamment subi plusieurs arrêts cardiaques. Il avait passé plusieurs jours en soins intensifs et avait dû subir de multiples opérations.

«Un immense merci». Noah Dettwiler s'exprime pour la 1ère fois depuis son terrible accident

«Un immense merci»Noah Dettwiler s'exprime pour la 1ère fois depuis son terrible accident

Début décembre, l'espoir suisse avait déjà annoncé son futur retour dans le sport motocycliste, mais avait exclu de rester dans le championnat du monde de Moto3 en 2026. Il a expliqué dans le communiqué de son nouvel employeur être impatient de chevaucher sa nouvelle Ducati.

Grave accident en Moto3. Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Grave accident en Moto3Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

