Deux pilotes suisses ont fini au pied du podium lors du e-Prix de Miami. Nico Müller (Andretti) a terminé 4e juste devant Edoardo Mortara (Mahindra), alors que Sébastien Buemi (Envision) s'est classé 14e.

Nico Müller a pris la 4e place du e-Prix de Miami (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette course mouvementée, stoppée par un drapeau rouge à quelques tours de la fin après un accident impliquant plusieurs voitures, a vu la victoire de l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche). Il a bénéficié de la pénalité de dix secondes du Français Norman Nato (Nissan) pour ne pas avoir utilisé l'intégralité de son mode attaque, tout comme plusieurs autres concurrents. Nato est ainsi passé de la 1re à la 6e place.

Ces pénalités ont aussi profité à Müller et Mortara, initialement classés 9e et 10e. Le Brésilien Lucas di Grassi (Lola) et le Portugais Antonio Félix da Costa (Porsche) en ont aussi bénéficié pour compléter le podium.