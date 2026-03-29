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GP du Japon Historique de précocité : Kimi Antonelli décroche son deuxième succès

ATS

29.3.2026 - 09:37

Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche au Japon son 2e GP après celui de Chine. L'Italien a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Keystone-SDA

29.03.2026, 09:37

29.03.2026, 10:08

Antonelli prend ainsi la tête du championnat du monde devant son coéquipier George Russell, 4e à Suzuka, et devient le plus jeune pilote de l'histoire à mener un championnat. Le Transalpin, qui avait déjà été en Chine le plus jeune poleman de l'histoire de la F1, a crié de joie au volant de sa très performante Mercedes à l'arrivée en disant à son équipe sur sa radio que «le rythme était incroyable». «Il est trop tôt pour penser au Championnat mais nous sommes en bonne voie», a lancé encore l'Italien, posé et souriant devant la presse.

GP du Japon. Kimi Antonelli partira en pole position à Suzuka

GP du JaponKimi Antonelli partira en pole position à Suzuka

Sortie de piste pour Bearman

Après un très mauvais départ qui l'a fait glisser de la pole position à la 6e place au premier virage, il a reconnu avoir eu de la «chance» par rapport à Piastri, Leclerc et Russell, car il ne s'était pas encore arrêté au stand pour changer de pneus lorsque, à mi-course, la voiture de sécurité est entrée en piste sur plusieurs tours en raison du violent accident de la Haas du Britannique Oliver Bearman, qui s'en tire sans fracture mais avec une contusion au genou.

Premier podium de la saison pour Piastri

Russell et Piastri, eux, s'étaient arrêtés juste avant la voiture de sécurité. «Cela aurait été vraiment intéressant de voir ce qui se serait passé sans» cette safety car, a d'ailleurs relevé l'Australien, qui hisse une McLaren sur le podium pour la première fois cette année.

GP de Chine. A 19 ans, Kimi Antonelli devient le 2e plus jeune vainqueur en F1

GP de ChineA 19 ans, Kimi Antonelli devient le 2e plus jeune vainqueur en F1

Il n'avait jusqu'ici pas fait un seul tour en course aux GP d'Australie (Melbourne) et de Chine (Shanghai) en mars. Derrière les Mercedes, hégémoniques en ce début de saison, les Ferrari de Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton tentent de suivre le rythme depuis trois Grands Prix.

«On n'a pas eu de chance avec la voiture de sécurité, donc j'ai été en retard (...) mais l'impression n'est pas mauvaise», a commenté Leclerc, disant avoir trouvé «la course amusante» avec nombre de dépassements, facilités par la nouvelle règlementation sur les moteurs hybrides et l'aérodynamique. Le champion du monde en titre Lando Norris (McLaren), est cinquième, devant Hamilton et le premier Français Pierre Gasly (Alpine), septième.

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