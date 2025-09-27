  1. Clients Privés
GP du Japon Deuxième du sprint, Marc Marquez se rapproche du titre

ATS

27.9.2025 - 08:53

Marc Marquez (Ducati) a fait un pas de plus vers le titre mondial en MotoGP.

Marc Marquez a fait un pas de plus vers le titre mondial samedi à Motegi
Marc Marquez a fait un pas de plus vers le titre mondial samedi à Motegi
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 08:53

27.09.2025, 09:21

Deuxième de la course sprint derrière Francesco Bagnaia samedi au Japon, l'Espagnol a accentué son avance sur son dauphin au championnat, son frère cadet Alex, 10e et hors des points.

Le sextuple champion du monde de MotoGP a inscrit 9 points pour compter désormais 191 unités de plus que son unique rival dans la course au titre. Or, il doit inscrire au moins 3 points de plus qu'Alex Marquez ce week-end à Motego pour égaler Valentino Rossi avec une septième couronne mondiale dans la catégorie-reine.

Troisième sur la grille, Marc Marquez n'a pas pris de risque, se contentant d'assurer la 2e place à 1''842 du vainqueur et «poleman» italien Francesco Bagnaia (Ducati) et avec une marge de près de 2'' sur le 3e Pedro Acosta (KTM). Il s'agit simplement de son troisième «échec» de la saison dans ce format, lui qui a remporté 14 des 17 sprints disputés.

