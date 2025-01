Sport automobile suisse Dominique Aegerter furieux : «Nous nous cassons aussi le cul»

Cette année encore, les stars du ski alpin ont dominé les Sports Awards. Le capitaine de l'équipe nationale de football Granit Xhaka a également été récompensé. En revanche, aucun sportif automobile n'est nominé, au grand dam du pilote de moto Dominique Aegerter.

Cette année, Dominique Aegerter n'a été ni nommé ni invité aux Sports Awards. KEYSTONE

Jan Arnet (trad. NL) Jan Arnet

Depuis bientôt 20 ans, Dominique Aegerter parcourt le monde en tant que pilote de moto et a pu fêter quelques succès. En 2014, il a remporté une victoire en Moto2, puis il est devenu deux fois champion du monde en Supersport et a remporté le classement général de la Moto-E en 2022.

On connaît Aegerter en Suisse. Et c'est pourquoi il aurait souhaité être présent aux Sports Awards, au moins en tant qu'invité. Dans une vidéo Tiktok, le Bernois fait part publiquement de sa colère : «C'est dommage que je n'aie pas été invité aux Sports Awards. Mais oui, je sais, la moto est un sport marginal, nous n'avons pas la vie aussi facile».

Manque de soutien pour le sport automobile ?

Lorsqu'il était encore pilote de Moto2, il a été invité à deux reprises. Mais cette année, il n'a vu personne du sport automobile au gala. «Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais on devrait soutenir un peu le sport automobile», explique Aegerter.

Après tout, il pratique ce sport depuis 20 ans et essaie de faire retentir l'hymne national helvétique dans le monde entier et d'afficher la croix suisse sur son casque. «Peut-être que cela aura un impact un jour. Nous, les pilotes de sport automobile, nous nous cassons aussi le cul pour livrer de bons résultats et représenter la petite Suisse dans le monde entier».

Pour l’homme de 34 ans, il ne s'agit pas d'être nommé. Aegerter, qui a été longtemps blessé durant l’année écoulée après une chute à l'entraînement, est conscient que ses performances en 2024 n'étaient pas suffisantes pour être nominé au titre de meilleur sportif suisse.

Il a néanmoins espéré être invité au gala. «J'aurais simplement aimé venir en tant qu'invité pour discuter avec tous les sportifs, les entraîneurs et les médias», a-t-il déclaré, cité par «20 Minuten». Une place au dernier rang de la salle lui aurait également convenu.

Ce n'est pas la première fois qu'Aegerter est déçu

En 2022 déjà, après son triomphe en Moto-E, Aegerter avait attendu en vain une nomination aux Sports Awards et avait rendu publique sa déception. «Il y a des noms sur la liste des Sports Awards qui ont gagné nettement moins, voire rien du tout», s'était-il énervé à l'époque.

A la SRF, on prend acte de la nouvelle intervention d'Aegerter. Ce dernier n'a pas réussi à figurer cette année sur la longue liste de 15 sportifs, explique la SRF dans une déclaration à «20 Minuten». Et comme «les places dans le studio sont limitées, nous ne pouvons inviter qu'un nombre restreint d'invités à l'émission».

