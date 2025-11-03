Dominique Aegerter revient en Championnat du monde Supersport. Le pilote bernois formera en 2026 un duo avec l'Espagnol Jeremy Alcoba au sein de l'écurie Kawasaki, a annoncé le constructeur lundi.

Aegerter pilotera pour Kawasaki en 2026 aux côtés de Jeremy Alcoba. EPA

Keystone-SDA ATS

Le pilote de 35 ans a roulé trois ans en Superbike, mais son contrat avec Yamaha, qui expirait à la fin de la saison, n'a pas été renouvelé. Aegerter retrouve ainsi une catégorie qu'il a dominée en 2021 et 2022, remportant 27 des 44 courses qu'il a disputées.

«Je suis heureux de revenir en Championnat du monde Supersport, une catégorie dans laquelle j'ai obtenu de bons résultats par le passé», a déclaré Aegerter dans un communiqué de Kawasaki. Il effectuera ses premiers essais fin novembre.