La Française Doriane Pin va devenir pilote de développement de Mercedes, a informé l'écurie de Formule 1. Elle avait remporté en novembre dernier la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes.

Officially a Junior Programme graduate 🎓 Delighted to announce @DorianePin is moving up to the role of Development Driver this year 👏



Keystone-SDA ATS

Ainsi, la Francilienne, qui vient de fêter ses 22 ans, va participer au travail sur simulateur et à «des activités supplémentaires à l'usine et sur les circuits» a précisé l'équipe allemande dans un communiqué. Doriane Pin sera présente avec l'écurie lors de plusieurs Grands Prix et aura aussi pour mission d'accompagner la nouvelle pilote qui représentera Mercedes cette saison en F1 Academy.

«Je suis très fière et reconnaissante d'assumer le rôle de pilote de développement au sein de l'équipe Mercedes. Mes deux années au sein du programme junior m'ont permis de progresser en tant que pilote et cette nouvelle étape est fantastique pour ma carrière», s'est enthousiasmée la Française.