Ferrari a réussi un doublé samedi aux Six Heures de Spa, troisième épreuve du championnat du monde d'endurance WEC. La Toyota no 8, pilotée notamment par le Vaudois Sébastien Buemi, a échoué au pied du podium.

La Toyota no 8, pilotée par Sébastien Buemi, a échoué au pied du podium à Spa. IMAGO/PsnewZ

Keystone-SDA ATS

La Ferrari 499P numéro 51 pilotée par le Britannique James Calado et le duo italien Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovanazzi s'est imposée avec un peu plus de 4'' d'avance sur la Ferrari no 50 et un peu plus de 5'' sur l'Alpine d'un trio emmené par Mick Schumacher. Buemi a franchi la ligne avec plus de 30'' de retard.

A un peu plus d'un mois des 24 Heures du Mans (14/15 juin), la course reine de la discipline, Ferrari a confirmé son statut d'épouvantail cette saison. La Scuderia s'était déjà imposée lors des manches précédentes, en février au Qatar et le mois dernier à Imola en Italie.