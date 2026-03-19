DS Automobiles a annoncé son retrait de la formule E au terme de la saison en cours.

DS Automobiles a annoncé son retrait de la formule E au terme de la saison en cours. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'écurie, actuellement nommée DS Penske, était présente depuis la saison 2 (2015/16) et a obtenu de nombreux succès. Elle a en effet décroché deux titres pilotes par le Français Jean-Eric Vergne (2018/19) et le Portugais Antonio Félix da Costa (2019/2020), ainsi que deux titres constructeurs lors des mêmes saisons. Au total, l'équipe a gagné 18 courses.

Cette saison, DS Penske aligne l'Allemand Maximilian Günther et le Britannique Taylor Barnard.

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