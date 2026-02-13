Le Genevois Edoardo Mortara a pris la 2e place du premier e-Prix de Jeddah vendredi. Les deux autres Suisses engagés en Formule E, Nico Müller et Sébastien Buemi, ont terminé dans le top 7.

Pascal Wehrlein has built up a healthy lead... will he finish on the top step? 🏆#JeddahEPrix pic.twitter.com/jshJIyzgA9 — Formula E (@FIAFormulaE) February 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Parti en pole position en Arabie saoudite, le pilote de 39 ans a été battu par l'Allemand Pascal Wehrlein lors de cette 4e manche (sur 17) du Championnat du monde. Déjà 2e à Mexico le 10 janvier, il attend toujours un premier succès en Formule E depuis son dernier obtenu en mai 2022 à Berlin.

Derrière Mortara, Nico Müller (4e) et Sébastien Buemi (7e) ont également réalisé de bonnes performances. Le Genevois est 3e du classement des pilotes, à 17 points du leader Pascal Wehrlein et deux points devant Nico Müller.

Un deuxième e-Prix est prévu dans la ville saoudienne samedi.