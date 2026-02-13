Le Genevois Edoardo Mortara a pris la 2e place du premier e-Prix de Jeddah vendredi. Les deux autres Suisses engagés en Formule E, Nico Müller et Sébastien Buemi, ont terminé dans le top 7.
Parti en pole position en Arabie saoudite, le pilote de 39 ans a été battu par l'Allemand Pascal Wehrlein lors de cette 4e manche (sur 17) du Championnat du monde. Déjà 2e à Mexico le 10 janvier, il attend toujours un premier succès en Formule E depuis son dernier obtenu en mai 2022 à Berlin.
Derrière Mortara, Nico Müller (4e) et Sébastien Buemi (7e) ont également réalisé de bonnes performances. Le Genevois est 3e du classement des pilotes, à 17 points du leader Pascal Wehrlein et deux points devant Nico Müller.
Un deuxième e-Prix est prévu dans la ville saoudienne samedi.