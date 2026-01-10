  1. Clients Privés
Formule E Edoardo Mortara signe le premier podium suisse de la saison

ATS

10.1.2026 - 22:22

Edoardo Mortara (Mahindra) a signé le premier podium suisse de la saison en formule E. Le Genevois d'origine italienne a pris la deuxième place du e-Prix de Mexico.

Edoardo Mortara a signé le premier podium suisse de la saison en formule E.
Edoardo Mortara a signé le premier podium suisse de la saison en formule E.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 22:22

La victoire est revenue au Néo-Zélandais Nick Cassidy (Citroën), alors que l'Anglais Oliver Rowland (Nissan), champion sortant, s'est classé troisième. Le Bernois Nico Müller (Porsche), longtemps aux avant-postes, a terminé neuvième.

Sébastien Buemi (Envision) avait décroché la pole position. Mais le Vaudois a raté son freinage au premier virage et s'est retrouvé dernier. Il est remonté jusqu'au sixième rang provisoire avant qu'une crevaison ne lui enlève tous ses espoirs de bon résultat.

