GP des Etats-Unis Encore une domination : Austin sous le signe de Verstappen

ATS

19.10.2025 - 23:04

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a remporté sans problème le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Le Néerlandais a devancé Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari).

Keystone-SDA

19.10.2025, 23:04

19.10.2025, 23:35

Verstappen a fêté le 68e succès de sa carrière en formule 1, le cinquième de la saison, au terme d'une course peu animée. Il a en effet mené d'un bout à l'autre. Cela lui a surtout permis de réduire encore l'écart sur les pilotes McLaren qui sont les deux premiers au championnat. Il ne compte désormais plus que 40 points de retard sur Oscar Piastri, seulement 5e à Austin, et 26 sur Norris. La lutte pour le titre est totalement relancée.

Vainqueur du sprint samedi, le quadruple champion du monde néerlandais a vraiment connu un week-end idéal sur le spectaculaire circuit texan. Sa monoplace a retrouvé depuis quelques courses un niveau qui lui permet de battre à la régulière les McLaren, qui avaient longtemps dominé la saison.

Stratégie inverse

Dans une course à un arrêt, Leclerc a adopté une stratégie inverse des autres favoris en partant avec des gommes tendres avant de chausser les pneus medium. Le Monégasque a été dépassé pour la 2e place par Norris au 51e des 56 tours.

Son coéquipier Lewis Hamilton a terminé au pied du podium. Le septuple champion du monde attend toujours un top 3 cette saison avec la Scuderia. Mais il a eu la satisfaction de précéder Piastri et George Russell (Mercedes), seulement 6e.

L'écurie Sauber-Ferrari a inscrit 4 précieux points grâce à Nico Hülkenberg (8e). Gabriel Bortoleto a pour sa part fini 18e et avant-dernier.

