«Est-ce que cela vaut le coup?» -Verstappen envisage la retraite !

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, dont le début de saison est difficile, et qui a fini 8e du Grand Prix du Japon dimanche, a laissé entendre, découragé, qu'il pourrait quitter la discipline reine du sport automobile.

Max Verstappen considering retiring from F1 at end of 2026 pic.twitter.com/c8JY0FbKol — ESPN F1 (@ESPNF1) March 29, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Depuis des semaines et encore tout le week-end à Suzuka, le Néerlandais de 28 ans, qui a écrasé la concurrence pendant quatre ans et failli décrocher un 5e titre l'an dernier, a pesté contre sa voiture Red Bull millésime 2026 «inconduisible» et la nouvelle règlementation sur les moteurs à moitié électrique, à moitié thermique.

Interrogé dimanche soir par la BBC, le richissime sportif a réaffirmé qu'il ne prenait «aucun plaisir à la nouvelle formule» de la F1, c'est à dire les règles qui régissent dorénavant le Championnat du monde.

«Quand vous y réfléchissez, est-ce que cela vaut le coup? (...) Est-ce que je ne préfèrerais pas passer plus de temps avec ma famille, voir davantage mes amis, plutôt que de faire un sport qui ne me satisfait pas?», s'est-il interrogé.

Les essais et les qualifications de samedi ont été «une catastrophe et j'ai essayé d'optimiser la course d'aujourd'hui, mais la voiture reste la même», s'était-il plaint devant quelques journalistes, après avoir fini 8e du Grand Prix, derrière le Français Pierre Gasly (Alpine).

Parti 11e sur la grille, «j'ai juste essayé de m'accrocher», a soufflé le pilote à quelques journalistes, visiblement abattu et découragé.

Verstappen tempête depuis le début de saison contre la nouvelle réglementation des moteurs hybrides censée favoriser les dépassements, mais qui divise le paddock en raison de la gestion complexe de l'énergie électrique de la batterie.

«Mario Kart»

Il a maintes fois comparé la Formule 1 version 2026 à de la «Formule E (électrique) sous stéroïdes» et au jeu vidéo «Mario Kart» et jugé que les courses étaient une «blague» et la discipline devenue trop «politique».

Défaitiste et à la peine cette année, il avait confié jeudi qu'il ne croyait plus en la victoire et qu'il se projetait sur 2027. Et, ulcéré, il avait même sommé un journaliste britannique du journal The Guardian de «sortir» de la salle pour une question qui ne lui avait pas plu en décembre à propos de sa défaite sur le fil au Championnat du monde 2025.

Comme les 21 autres pilotes, Verstappen va pouvoir décrocher jusqu'au week-end du 1er mai et le GP de Miami, puisque ceux prévus en avril à Bahreïn et en Arabie saoudite ont été annulés en raison de la guerre au Moyen-Orient.

«Je vais faire d'autres courses, des trucs qui me font retrouver le sourire», a-t-il lâché, alors qu'il revient d'une course d'endurance auto en Allemagne et que la presse spécialisée relaie des rumeurs sur son avenir chez Red Bull où il est en contrat jusqu'à fin 2027.