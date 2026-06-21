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MotoGP Exclu, Marco Bezzecchi s'excuse d'avoir frappé un commissaire

ATS

21.6.2026 - 11:29

Marco Bezzecchi (Aprilia) a présenté dimanche ses excuses au commissaire de piste qu'il avait frappé la veille lors du sprint du GP de Brno. Le leader du Championnat du monde de MotoGP a été exclu de l'épreuve-phare dominicale.

Marco Bezzecchi a présenté dimanche ses excuses au commissaire de piste qu'il avait frappé la veille.
Marco Bezzecchi a présenté dimanche ses excuses au commissaire de piste qu'il avait frappé la veille.
ats

Keystone-SDA

21.06.2026, 11:29

Cela signifie que seul l'Espagnol Jorge Martin prendra le départ de la course, à 14h00, au guidon de la seconde Aprilia d'usine, dont le directeur Massimo Rivola a également fait amende honorable.

«Je voudrais présenter mes excuses auprès de tout le milieu du MotoGP pour mon comportement à l'égard du commissaire de piste», a écrit Bezzecchi sur Instagram, ajoutant que «rien ne justifiait» son geste de samedi.

Sur des images diffusées dimanche sur les réseaux sociaux, on voit aussi le pilote italien se rendre en bord de circuit, là où il était tombé la veille, serrer la main et donner l'accolade au commissaire de course qu'il avait giflé.

Bezzecchi a été exclu de toute participation à la course longue du GP de Brno pour avoir porté deux coups au visage de cet agent de piste, qui voulait relever sa moto, après la chute de l'Italien au 9e tour sur 10 de la course sprint.

Ça chauffe en MotoGP. Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire !

Ça chauffe en MotoGPMarco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire !

Aprilia accepte la décision

Des images de la chaîne TNT Sports ont montré samedi soir Bezzecchi, casqué et en combinaison, courir vers sa moto à terre dans les graviers, visiblement en colère, gifler à deux reprises un homme barbu en tenue orange, avant de s'éloigner et de laisser trois commissaires relever son Aprilia. «Un acte préjudiciable aux intérêts du sport et, par conséquent, une infraction», a tonné la direction de course dans un communiqué officiel.

Aprilia avait formé un premier appel, rejeté, et son patron Rivola, a dit dimanche matin au micro de l'organisation MotoGP, qu'il «acceptait cette décision» et qu'il condamnait le «comportement» de Bezzecchi.

L'Espagnol Marc Marquez, 5e au sprint de samedi, pourrait prendre la place de Bezzecchi en tête du championnat du monde en cas de podium dimanche.

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